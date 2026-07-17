CHP’li belediyelere yönelik son dönemde peş peşe düzenlenen operasyonlar ve son olarak Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in tutuklanması, AKP kulislerinde de gündem oldu.

Cumhuriyet’e konuşan bazı AKP’li milletvekilleri, soruşturmaların hukuki yönünden ziyade kamuoyunda oluşan siyasi algının partiye zarar verdiğini ve bunun sandığa olumsuz yansıyabileceğini dile getirdi.

Sahada seçmenin konuya farklı yaklaştığını belirten bir AKP'li milletvekili, yurttaşların büyük bölümünün belediyelere yönelik operasyonları yolsuzluk soruşturması olarak değil, siyasi bir süreç olarak değerlendirdiğini söyledi.

Milletvekili, seçmenlerden en sık duydukları sorunun, "Gerçekten suç varsa elbette yargılansınlar ama neden sürekli muhalefet belediyeleri hedef alınıyor?" olduğunu aktararak, bu algıyı değiştirmekte zorlandıklarını ifade etti.

Operasyonların CHP'yi yıpratmak yerine mağduriyet algısını güçlendirdiğini savunan bazı AKP'li isimler ise kamuoyunda beklenen etkinin oluşmadığını dile getirdi.

Bir başka AKP'li milletvekili de her yeni operasyonun muhalefetin "yargı siyasallaştı" söylemini daha güçlü şekilde dile getirmesine zemin hazırladığını belirterek, kamuoyunun dosyaların içeriğinden çok operasyonların zamanlamasını tartıştığını, bu nedenle beklenen siyasi sonucun ortaya çıkmadığını değerlendirdi.

AKP kulislerinde dile getirilen bir diğer eleştiri ise belediyelere yönelik operasyonların ekonominin önüne geçen bir gündem oluşturması oldu.

Bazı AKP'li milletvekilleri, seçmenin temel gündeminin hayat pahalılığı, kira ve enflasyon olduğunu belirterek, operasyonların bu sorunları gölgede bırakmadığını, aksine yeni bir tartışma başlığı yarattığını ifade etti.

AKP'li bir kurmay ise vatandaşın pazarı, mutfağı ve geçim sıkıntısını konuşmak istediğini belirterek, sürekli belediye operasyonlarının gündeme geldiğini söyledi.

Kurmay, bu konu açıldığında yurttaşların "Bunlar siyasi" diyerek yeniden asıl gündemine döndüğünü, bu nedenle söz konusu sürecin siyasi açıdan AKP'ye artı sağlamadığı değerlendirmesinde bulundu.

KAMUOYU İKNA OLMUYOR

Bir başka AKP'li isim ise kamuoyunun önemli bir kesiminin belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarına ikna olmadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

-Halk belediyelerin çaldığına inanmıyor. Oluşan algı, bunun siyasi bir süreç olduğu yönünde. İnsanlar operasyonların zamanlamasını sorguluyor.

-Sonuçta da bunun siyasi maliyetini iktidara yüklüyor. Açık söylemek gerekirse faturayı bize kesiyorlar.

AKP'li kurmaylar, soruşturmaların hukuki zeminde yürütülmesinin önemine vurgu yaparken, ortaya çıkan siyasi tablonun ise parti içinde kapsamlı şekilde analiz edilmesi gerektiğini ifade ediyor.