AKP'de son dönemde yaptırılan kamuoyu araştırmaları ve saha raporlarının ardından parti yönetiminde kapsamlı bir değişim hazırlığının gündeme geldiği öne sürüldü.

Parti kulislerinde konuşulanlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecine mevcut kadrolarla girilmesini istemiyor.

Bu kapsamda teşkilatlardan genel merkez yönetimine kadar uzanan dört aşamalı bir yol haritası üzerinde çalışıldığı iddia ediliyor.

Kulis bilgilerine göre değişimin ilk adresi il ve ilçe teşkilatları olacak.

Yerel seçimlerin ardından beklenen performansı gösteremediği değerlendirilen teşkilatlarda geniş çaplı görev değişiklikleri planlanıyor.

Teşkilatlardaki revizyonun ardından gözlerin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne çevrileceği ifade ediliyor.

Parti kaynaklarına göre sonbaharda dört ya da beş bakanı kapsayabilecek sınırlı ancak dikkat çekici bir kabine değişikliği gündeme gelebilir.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, revizyonun özellikle ekonomi yönetimi ile kamuoyunda yıprandığı değerlendirilen bazı bakanlıklarda yeni bir dönem başlatmayı amaçladığı öne sürülüyor.

AKP kulislerinde asıl büyük değişimin ise olağanüstü kongrede yaşanacağı konuşuluyor.

İddialara göre Erdoğan'ın genel merkez yönetiminin performansından memnun olmadığı, özellikle bazı genel başkan yardımcılarının saha çalışmalarında yetersiz kaldığı yönünde değerlendirmelerde bulunduğu belirtiliyor.

Bu nedenle olağanüstü kongrede hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda hem de genel başkan yardımcılarının önemli bölümünde kapsamlı değişiklik yapılmasının beklendiği ifade ediliyor.