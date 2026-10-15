Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK), fon krizine ilişkin iddiaları yaklaşık 15-20 uzmanla mercek altına aldığı belirtiliyor.

İnceleme sürerken AKP kulislerinde, raporun ardından atılabilecek adımlar ve olası değişiklikler konuşuluyor.

AKP kaynakları, fon işlemlerinden haksız kazanç elde ettiği belirlenen kişilerin tek tek tespit edilmesi gerektiğini vurgularken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın incelemeden çıkacak sonuçlara göre hareket edeceğini ifade etti.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, AKP kaynakları, “Cumhurbaşkanı kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, bundan herkes emin olmalı. Onun adamı, bunun adamı diye bakmaz” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynaklar, tüm iddiaların araştırılacağını belirterek, “Ortaya atılan tüm iddialar araştırılacak. Buradan çıkacak sonuca göre Cumhurbaşkanı gereğini yapar” ifadelerini kullandı.

KABİNE VE BÜROKRASİDE DEĞİŞİKLİK İDDİASI

AKP kulislerinde, Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) hazırlayacağı raporun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti yönetimi, kabine ve bürokraside değişikliğe gidebileceği konuşuluyor.

Değişikliklerin kısa vadede beklenmediğini belirten kaynaklar, Erdoğan’ın öncelikle incelemenin tamamlanmasını bekleyeceğini ifade etti.

Kaynaklar, “Cumhurbaşkanı’nı tanıyanlar bilir ki beklentilerin aksine bu değişim zamanını kendisi tayin eder. Şu anda olayın sıcaklığı ile adım atmaz. Bekler, her türlü değerlendirmeyi yapar. DDK raporu burada önemli olacak. Buna göre yüksek ihtimalle bir adım atacaktır” değerlendirmesinde bulundu.