Türkiye'de son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonraki dönem sık sık tartışılmaya başlanırken, zaman zaman AKP içinden de bu konuya ilişkin dikkat çeken çıkışlar geliyordu.

AKP'nin kurucuları arasında yer alan ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Onlar isimli Youtube kanalında 'Şule Aydın ile Tatava Yok' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çelik, "Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin yaşama şansı yok" dedi.

'VELİAHT SİSTEMİNE DAYALI CUMHURİYET İSTEMEMELİYİZ'

Erdoğan'dan sonrası için ortaya çıkan liderlik tartışmasında aile içinde bir ismin öne çıkması ihtimali değerlendiren Çelik, Azerbaycan, Suriye, Türkmenistan, Irak ve Libya örneklerini veren Çelik, cumhuriyet adı taşıyan bazı rejimlerde iktidarın fiilen aile içinde devredildiğini hatırlatarak, "Biz böyle cumhuriyet istememeliyiz. Veliaht sistemine dayanan cumhuriyet istememeliyiz. Veraset sistemiyle yapılırsa bu bizi muz cumhuriyeti yapar" dedi.

'ERDOĞAN SONRASI AK PARTİ'NİN YAŞAMA ŞANSI YOK'

Açıklamalarında, karizmatik liderlerin kendi yerlerine güçlü bir halef bırakmak istemediğini vurgulayan Çelik, “Karizmatik liderlerin partilerinin kendilerinden sonra yaşama şansı zaten yoktur. Demirel gittikten sonra DYP yaşamamıştır. Özal gittikten sonra Anavatan Partisi yaşamamıştır. Tayyip Erdoğan’dan sonra da AK Parti’nin yaşama şansı yoktur” ifadelerini kullandı.

Çelik, AKP'nin Erdoğan sonrasında bir anda yok olmayacağını ancak kademeli olarak zayıflayacağının altını çizerek, “Hiçbir parti AK Parti kadar lideriyle özdeşleşmemiştir. Dolayısıyla Sayın Erdoğan’dan sonra A, B, C, D hangi şahsı getirirseniz getirin AK Parti’nin başına tutmaz” diye konuştu.