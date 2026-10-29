YENİ Parti lideri Özgür Özel, dün akşam SÖZCÜ TV’nin canlı yayınında TV’de gazeteciler Senem Toluay Ilgaz, Barış Terkoğlu, ve Aslı Kurtuluş Mutlu’nun sorularını yanıtladı. Fon soruşturmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Özel, “Fon meselesinde isim isim net olarak AKP içinde şunlar bu tarafta bunlar bu tarafta diyemem ama bir Erdoğan’a çok yakın üst düzey bürokrasi var.

VİCDANSIZ VE ACIMASIZ

Bir de Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanı ve onunla birlikte İstanbul’dan gelen ve esasen hepimize çok vicdansız ve acımasızca düşmanlık eden bir iktidarın iftirayla sürdürülmesini kendilerine görev edinmiş bir ekip var.

85 KİŞİLİK LİSTE

Onun yanında milletvekilleri, milletvekili grubunda önemli sayıda kişinin olduğu söyleniyor. İşte 60’a yakın milletvekili ya da yakınlarının doğrudan kendilerinin ya da bir aracı hesabıyla bu fonlarda oldukları söyleniyor” dedi.

Özel sözlerini şöyle sürdürdü: “80- 85 kişilik liste hepinizde sizde de var, herkeste var ama bu listenin kimdi Adalet Bakanlığı kaynakları tarafından daha doğrusu yanlış söylemeyeyim böyle deyince de bütün adalet bakanlığını da suçlamak olmaz şimdi görevden alınan bir basın sözcüsü vardı gerçek ismini de mahlas isim kullanıyordu bunun tarafından o kadar çok liste ve isim oraya buraya yollanmış ki o gelen listenin doğruluğundan emin olamıyorsunuz. Şimdi Mahinur hanımın babasının isminin verilmesi doğruydu yanlış çıktı ve neyi gördük AKP’nin elinde liste var ve TC’lerine kadar biliyorlar.”

Fon krizinin yarattığı tepkiyi dindirme çabası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında emeklilerin durumunun biraz daha iyileştirme yapılacağı sözlerine tepki gösteren Yeni Parti lideri, “Enflasyonu verelim refah payı verelim bir şey verelim falan bir kere bu fon krizinin yarattığı tepkiyi sönümleme indirmeye yönelik bir şey. Erdoğan’ı tanıyorsam eğer bundan bu tepkiyi biraz sönümlendirebilirse, Aralık ayının sonunda şimdi hissettiğinden çok daha azını yapar nasıl olsa tepkisi söndü falan diye. İkincisi Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu bütün emeklilere bir kez daha hatırlatıyorum şimdi iki çeyrek altın alamıyor.

HAPSE ATMAK İSTİYORLAR

Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücreti ki asgari ücretle 7 çeyrek altın alırdı. Emekliler sandıkta en büyük hesaplaşmayı yapacak” diye konuştu.

CHP’nin AKP’ye her konuda destek verdiğini söyleyen Özel, “CHP, Erdoğan’ı yeniden aday yapmayı, bizi içeri atmayı, YENİ Partililerin topyekun dokunulmazlıklarını kaldırmayı istiyor. Benim 63 tane fezlekem var birinden değil ise diğerinden bir şey çıkar. Bizim bütün milletvekillerini veya önemli sayıda milletvekilini cezaevine koyma imkanları var” dedi.YENİ Parti’nin anketlerde oy oranının yüzde 30’un biraz üzerinde olduğunu söyledi. Özel, cumhurbaşkanlığına aday olmadığınhı da belirtti.

Başkanları önce tutukluyorlar daha sonra kanıt arıyorlar

YENİ Parti lideri Özgür Özel hapse atılan belediye başkanlarıyla ilgili şöyle konuştu: “Hatta şimdi çok daha inovatifi, çok daha yaratıcısı yapılıyor. İhaleye girenler yetmedi, ihaleye girmeyenler çağırıyorlar. ‘Arkadaş burada bir asfalt ihalesi olmuş, sen kamu kurumlarına asfalt ihalelerine giriyorsun, buraya girmemişsin. Bak malına, mülküne çökeriz, doğruyu söyle sana belediye başkanından, belediye başkan yardımcısından ‘Bu ihaleye girme’ diye bir telkin mi geldi? Bunun için para vermene de gerek yok. Bir belediye başkanı suçlanacaksa önce kanıt suçu bulacaksın sonra onu suçlayacaksın. Kanıt üretmeye başlıyorlar.”

Sarıgül gözyaşlarına hakim olamadı

Mustafa Sarıgül’ün ailesine açılan soruşturma ile ilgili konuşan Özel, “Kendisi bana büyük bir kumpasa, büyük bir haksızlığa uğradığını söyledi. Bunların büyük bir iftira olduğunu dramatik bir şekilde gözyaşlarına hakim olamadan anlattı. Gerçekten ben de içinde bulunduğu zor durumu gördüm. Partimize başvurarak ‘üyeliğimi askıya alın’ dedi.O istifa olarak değerlendiriliyor. Bu talebi biz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimini yaptık ve üyeliği bitti. Vahim iddialar doğru çıkarsa, Sarıgül’ü biz de savunamayız, en sevdikleri de savunamaz, bu kadar net.”

Genel seçimde 2028’e kapalıyız

YENİ Parti lideri Özel, iktidarın erken genel seçimlerinin zamanıyla ilgili söylemlerine sert çıktı. Özel, “ 2028 yılı içinde birkaç ay öne çıkma meselesi tamamen Anayasanın arkasından dolaşmaktır. Bir hafta öne alınması erken seçim değildir. Onun dışında muhalefet liderleri seçimden kaçmaz. İktidar partisi erken seçimi göze alıyorsa bu biz ciddi şekilde oturur konuşuruz. 2028’e kapalıyız. Ne kadar erken bir tarih olursa o kadar sıcak bakarız söylesinler bir tarihi bakalım” dedi.