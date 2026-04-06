AKP Muğla İl Başkanı ve bazı yöneticilerin yıllar önce alkol masasında bir arada oldukları fotoğraflar AKP’de krize neden oldu. AKP’den milletvekili ve Belediye Başkan aday adaylığı bulunan Zihni Çakır, fotoğrafları “Muğla’da tam bir vefa örneği!” diye paylaştı.

DİBE VURAN DÜŞÜŞ

Ekim 2025’te Muğla İl Başkanlığı’na atanan Cengizhan Güngör’ün il yönetimi ve ilçelere eski arkadaşlarını getirmesi farklı bir tartışmaya neden oldu. AKP’li Güngör’ün alkol masasında oturduğu isimlerle partide bir arada olmasını “Vefa örneği” diye niteleyen AKP’li Zihni Çakır, şu tepkiyi gösterdi:

“Alkol masasındaki yakın arkadaşlık AKP Muğla il yönetiminde dava arkadaşlığına dönüşmüş. Muğla’da il yönetiminden başlamak üzere parti kademelerini seküler yaşam tarzını önceleyenlerle şekillendirme tercihi AKP Genel Merkezi’nin Muğla’da her geçen gün dibe vuran düşüş eğilimini yükseltmek için bir çare mi bilinmiyor ancak bir ilçe başkanının da geçmiş yıllarda Ölüdeniz-Fethiye yolundaki jandarma kontrolünde alkollü araç kullanırken yakalandığı biliniyor.

Muhalifler yaptığında kınama ve linç sebebi sayılan yaşam biçimini liyakat ölçeği sayanların başkalarına ses etmemesi gerektiği de tartışılmaz bir ahlaki çizgi benim nazarımda.”

Rakı kadehleri şerefe kalkıyor

Ortada oturan AKP İl Başkanı Cengizhan Güngör, ayaktakilerden soldan ikinci Burak Kaplan (İl Yönetim Kurulu üyesi), sağdan ikinci Emre Güçlü (İl Teşkilat Başkanı), sağdan birinci Emrullah Özen (Yatağan İlçe Başkan Yardımcısı).