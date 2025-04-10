Daha önce Dolmabahçe Mutabakatı'nı açıklayan heyette yer alan AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Kısa zamanda bir takvim ortaya çıkmalı. Uzadıkça provokasyon ihtimalleri artar. Nisan ayı sonu önemli bir adım görmeyi ümit ediyoruz." açıklamasını yaptı.

"BİR AKSAMA, DURAKSAMA YOK"

Ala şunları kaydetti:

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sorunun çözümü konusunda irade ortaya koydu. Biz ihtiyatlı bir dille meselelere vaziyet ediyoruz. Terörsüz Türkiye süreci, bizim öngördüğümüz biçimde devam ediyor. Bir aksama, duraksama yok. Öyle düşünüyorum ki sonuç almaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

"NİSAN SONU ÖNEMLİ BİR ADIM GÖRMEYİ ÜMİT EDİYORUZ"

-Geldiğimiz bu aşamadan sonraki adım terör örgütünün kongresini yapıp, kendisini feshetmesidir. Kısa zamanda, çok uzun olmayan bir vadede bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Kısa zamanda bir takvim ortaya çıkmalı. Uzadıkça provokasyon ihtimalleri artar. Nisan ayı sonu önemli bir adım görmeyi ümit ediyoruz.

-Tartışmaya mahal olacak bir durum yok. Terör örgütünün bütün unsurları diyor. Onun için çok açık ve net, bütün unsurlarıyla silah bırakması, silahlarını teslim etmesi ve kendini feshetmesi çağrısıdır. Net bir çağrıdır.

"TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDECEK"

-Terörle mücadele edildi, ediliyor, bundan sonra da terör varsa mücadele edilecektir. Terörle mücadele devam edecektir. Bu çok net ve açık. Terör örgütlerinin varlığına ya da yokluğuna göre devlet kapasitesi inşası düşünülemez.

-Biz çok büyük sorunların oldu, çok büyük çözüm fırsatlarının da olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Ortadoğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da sürekli sorun var.

"SÜREÇ GEREKTİĞİ GİBİ YÜRÜTÜLMEKTE"

-Eleştirileri yapanlar bilgi eksikliğinden yapıyor. Bu meseleler sürekli kamuoyunda konuşularak çözülmez. Kamuoyunun onayı alınır, rızası alınır ama görüşmeler, alınacak tedbirler kendi mecrasında ilerler ve sonuç kamuoyuyla paylaşılır. Devletin gizli yürütmesi gereken işleri vardır.

-Bu konuda biz hem AK Parti hükümetleri olarak hem de Türkiye Cumhuriyeti olarak yeterince tecrübeye sahibiz. Tereddüte mahal yoktur, süreç gerektiği gibi yürütülmektedir.