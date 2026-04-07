Muhalefet parti sözcüleri, kabul edilen Vakıflar düzenlemesi ile İBB’nin elindeki taşınmazlara el konacağını söylediler. Yasa, TBMM’de tartışılırken iktidarın İBB bünyesinde iken el koymayı düşündüğü eserlerin listeleri de yapıldı. İşte o listeden bazı önemli gayrimenkuller:



- Müze Gazhane

- Artİstanbul Feshane

- Beşiktaş İskele Kütüphanes

- Kadıköy İskele Kütüphanesi

- Beyoğlu Sineması

- Beyoğlu Casa Botter Binası

- Moda İskelesi





YEREBATAN SARNICI DA İBB'NİN ELİNDEN ALINDI



İstanbul'un en önemli tarihi kültür varlıklarından olan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülkiyetinde yer alan tarihi Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil ettirildi. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Hesaptan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:





'YAPILAN TAM BİR AYMAZLIK'



“İktidarın, ‘Ben yaptım oldu’ aymazlığının, seçimleri kaybetme hazımsızlığının, seçmene had bildirme hadsizliğinin son örneği Yerebatan Sarnıcı oldu. İBB Miras tarafından titizlikle restore edilen, milyonların ziyaretine açılan bu kentin en kıymetli hazinelerinden birisi olan Yerebatan Sarnıcı’nın tapusu, hiçbir hukuki ve vicdani dayanağı olmadan Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil ettirildi.Galata Kulesi, Gezi Parkı, Beykoz Sosyal Tesisleri, Beşiktaş İskelesi, Şerefiye Sarnıcı’nda nasıl hukuksuzlukların altına imza attılarsa aynısı yaptılar” denildi.