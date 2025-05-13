Kayseri’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent genelinde hayatı durma noktasına getirdi.

SOKAK VE CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Kent genelinde kısa sürede etkisini artıran şiddetli yağış nedeniyle birçok noktada su baskınları yaşandı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, altgeçitler suyla doldu.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kent merkezine bağlı birçok mahallede ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkânlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, belediye ekipleri vidanjörlerle müdahale etti.

YENİ YAPILAN ALTGEÇİT DE SULAR ALTINDA KALDI

Kentte kısa süre önce açılan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndaki altgeçidi de su bastı. Araç boyunu aşan sular nedeniyle araçlar mahsur kaldı.

“BELEDİYENİN YENİ HİZMETİ YÜZEN OTOBÜSLER”

İYİ Parti Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Selim Alparslan su basan altgeçite giderek izlenimlerde bulundu. Alparaslan, “Bu altgeçidi yaptıklarında ‘her türlü teknik altyapıyı yaptık. Kayseri’de hiçbir şekilde altyapı sorunumuz yok’ diyen bir belediyenin altgeçidi bu. Görüldüğü gibi burası gölet olmuş durumda. Burada bir otobüsümüz mahsur kalmıştı. Gecenin ikisinde biz buradayız. Görüldüğü gibi Kayseri Büyükşehir Belediyesi burayı da göle çevirmeyi başardı. Hatta yeni hizmeti de yüzen otobüsler” dedi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Alparslan’ın video çektiği esnada bir başka şehirlerarası sefer yapan otobüs de uyarıya rağmen altgeçitteki suya girdi. Otobüs şoförü daha sonra suya giren otobüsü çıkarmayı başardı. O anları kaydeden İYİ Partili Alpraslan, “Burada hiçbir önlem alınmıyor. Bir faciadan dönüldü. Belediye Meclis Üyesi olarak biz buradayız, belediye başkanı nerede?”diye sordu.