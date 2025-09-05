Trabzon'un Araklı ilçesinde, yabancı uyruklu vatandaşların arsa satın almasına yönelik Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi'den dikkat çeken bir video geldi.
AKP'li Başkan Çebi, ilçede bir köprü altında serdikleri halıların üstünde oturan Araplarla bir araya geldi.
'HAYIRLI OLSUN GÜLE GÜLE KULLAN'
Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Arap turistlerle yaptığı sohbette bir turistin ilçeden arsa aldığını öğrendi.
Bunun üzerine Çebi bu durumun ilçe açısından olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.
Başkan Çebi, “Cazibe merkezi olacak. Bakın arkadaşlar bu arsayı Kuveytli arkadaşımız almış. Hayırlı olsun güle güle kullan” ifadelerini kullandı.