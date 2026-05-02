Erzincan'da gerçekleştirilen programda kürsüye veya mikrofona geçen AKP Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı, konuşmasının büyük bir bölümünü aynı ortamda bulunan eski Başbakan Binali Yıldırım'a ayırdı. Kabadayı'nın, Yıldırım'a yönelik ardı ardına sıraladığı övgü dolu sözlerin tam 1 dakika 21 saniye (81 saniye) sürmesi salondakilerin ve izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.
YILDIRIM'IN BAKIŞLARI GÜNDEM OLDU
O anlarda kameraların odaklandığı Binali Yıldırım'ın vücut dili ve yüz ifadesi ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Kabadayı'nın hız kesmeden devam eden övgüleri karşısında Yıldırım'ın durumdan giderek bunaldığı ve sıkıldığı kameralara yansıdı.
Özellikle konuşmanın son saniyelerine doğru Yıldırım'ın Kabadayı'ya doğru attığı manidar bakış, gözlerden kaçmadı.