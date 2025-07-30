CHP’li belediyelerin harcamaları 365 gün mercek altına alınırken, AKP’li belediyeler bol keseden harcamaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi 6 farklı söyleşi için sözleşme imzaladı.
Söyleşiler için, gazeteciler Fulya Öztürk, Mehmet Akif Ersoy, AKP Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, psikiyatrist-yazar Kemal Sayar, oyuncu Müfit Can Saçıntı, psikolog-yazar Hatice Kübra Tongar, şair Nurullah Genç, YouTuber Sevda Türküsev’in isimleri belirlendi.
Konya’daki söyleşi programlarının maliyeti ise 20 milyon 575 bin TL olacak. AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi bu konuda 25 Haziran 2025’te ihale düzenledi. 6 adet söyleşi için 20 milyon 575 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Söyleşiler, Konya’daki kongre merkezlerinde yapılacak. Uzman akademisyen, eğitimci ve yazarlar da yer alacak.