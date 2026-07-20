Ankara Sincan Belediyesi Başkan Yardımcısı İsa Dilek’in oğlu Muhammed Ali’nin düğünü, Yenikent’te bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Düğünde nikâhı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan kıydı. Törene katılanlar arasında AKP Gençlik Kolları Başkanvekili Coşkun Keklik de yer aldı.

Düğün sırasında AKP'li Keklik’in kalabalığın bulunduğu alanda elindeki tabanca ile ateş açtığı, ardından düğünde oynayanlara para dağıttığı anlar görüntülere yansıdı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

Gelişmeler üzerine Coşkun Keklik, yazılı bir açıklama yaparak görevinden affını istediğini duyurdu.

Keklik açıklamasında, “AK Parti aileme zarar verdiği düşüncesiyle, yürütmekte olduğum Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı’ndan affımı istedim” ifadelerini kullandı.

Keklik'in istifa açıklamasının tamamı şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde katıldığım bir köy düğünü vesilesiyle ortamın heyecanıyla gelişen bazı menfi görüntüler kamuoyuna yansımıştır. Bu görüntülerin 17 yaşından bu yana her kademesinde görev aldığım AK Parti aileme zarar verdiği düşüncesiyle, yürütmekte olduğum Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı'ndan affımı istedim. Bu vesileyle konuyla ilgili üzüntümü ve özeleştirimi de tüm kalbimle ifade etmek isterim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da liderim, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a ve mensubu olmaktan büyük onur duyduğum AK Parti aileme bir nefer olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Kamuoyuna saygılarımı sunar, helallik dilerim."