Artvin’in Şavşat ilçesinde, Cumhuriyet’in kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla belediyeye ait billboardlara “Bayramınız kutlu olsun. Durmuş Aydın – Belediye Başkanı” yazılı afişler asıldı. Hangi bayramın kutlandığına ilişkin herhangi bir ifadenin bulunmadığı afişler tartışma yarattı. Afişlere tepki gösteren YENİ Parti Şavşat İlçe Örgütü belediyeden açıklama istedi.

YENİ Parti Şavşat İlçe Başkanı Yaşar Gülel, ilçe örgütü üyeleriyle birlikte afişin önünde basın açıklaması yaptı. Afişte “Cumhuriyet Bayramı” ifadesinin kullanılmamasını eleştiren Gülel, şu ifadeleri kullandı:

ÇOK ÜZGÜNÜZ...

“Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümünü kutladığımız bu yıl, Şavşat Belediyemizin böyle bir afiş hazırlatmasına ve afişte ‘Cumhuriyet Bayramı’ ifadesine yer vermemesine çok üzülmüş bulunuyoruz. Makamlar gelip geçicidir, ancak Cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu bayram dini bayram mıdır, milli bayram mıdır? Buraya ‘Cumhuriyet Bayramı’ yazmaktan neden kaçınılmıştır, bunu merak ediyoruz. Belediye Başkanımızın bu konuda bir açıklama yapmasını bekliyoruz.”

AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

YENİ Parti Şavşat İlçe Başkanı Yaşar Gülel, Belediye Başkanı Durmuş Aydın’dan konuya ilişkin açıklama beklediklerini belirterek, “Buraya ‘Cumhuriyet Bayramı’ yazmaktan neden kaçınılmıştır, bunu merak ediyoruz” dedi.