Kocaeli’nin AKP’li Derince İlçe Başkanı Mustafa Tırpan, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun isminin yer aldığı stickerlar nedeniyle CHP’li gençleri hedef aldı.

İlçenin çeşitli noktalarına “İmamoğlu her yerde” yazılı stickerlar yapıştırılmasının ardından Tırpan, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Gençleri ‘suç’la tehdit eden Tırpan’a yanıt CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Özlem Ünal’dan geldi.

Mustafa Tırpan (AKP Derince İlçe Başkanı)

AKP'Lİ İLÇE BAŞKANI CHP’Lİ GENÇLERE PARMAK SALLADI

Mustafa Tırpan, stickerları "organize bir eylem" olarak tanımlayarak, "Her anından, her adımından haberim oldu ancak çok üzerine düşmedim. Çünkü bu yapılan suçtur, kanunen bedeli olur" ifadelerini kullandı. Tırpan, gençleri açıkça tehdit eden açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Akşam Derince’nin her yerine organize bir şekilde yapıştırılan stickerlar. Her anından her adımından haberim oldu ancak çok üzerine düşmedim. Çünkü bu yapılan suçtur. Kanunen bedeli olur. Gençleri kandırıp suça teşvik edenlerin aksine bizler hepsinin iyiliğini istiyoruz. Bu sebeple bazen görür ama görmezden geliriz. Bazıları sizin hayatınızı, geleceğinizi düşünmez ama biz hepinizin iyiliğini isteriz. Sevgili genç kardeşlerim; İmamoğlu her yerde değil, kendisi şu an yolsuzluk iddiası ile cezaevinde. Ama Devletin gözü kulağı her yerde. Aldanmayın, kendinizi kullandırmayın. Okulunuza, eğitiminize, geleceğinize odaklanın. İlime ve bilime yönelin. Sizleri, suçu ve suçluyu övmeye teşvik edenlerin aksine, iyiliğinizi isteyen bu abinizin samimi tavsiyesine kulak verin. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Hepinizi seviyoruz ve iyi olmanızı istiyoruz."

CHP’DEN TEPKİ: SİZ SÖKTÜKÇE BİZ ASACAĞIZ

AKP’li Tırpan’ın sözlerine CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Özlem Ünal’dan çok sert tepki geldi.

Ünal, “İlçe Gençlik Kollarımızın yürüttüğü saha çalışmasına ilişkin, AKP Derince İlçe Başkanı Mustafa Tırpan aba altından sopa göstererek gözdağı vermeye kalkmış; biz gençlerin “kandırıldığını”, “kullanıldığını” iddia etmiş. Sayın Tırpan, ne kandırılan biziz, ne de kullanılan. Bizler Türkiye’nin en köklü gençlik örgütlerinin neferleri olarak, bu ülkenin vicdanı, umudu ve direniş gücüyüz. Haksızlığa ve hukuksuzluğa boyun eğmiyoruz, eğmeyeceğiz. Yaptığımızın "suç" olduğunu söyleyip hukuki yaptırımlardan bahsetmişsiniz. Bunu da bir AKP’li olarak söylüyorsunuz; sanki hukuktan, adaletten, anayasal haklardan bihaber değilmişsiniz gibi. Gençleri gözaltına alan, tutuklayan, fişleyen, tehdit eden bir zihniyetin temsilcisi olarak "iyiliğimizi istiyoruz" demeniz, kelimenin tam anlamıyla ikiyüzlülüktür. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu Sayın Tırpan?” ifadelerini kullandı.