Adalet ve Kalkınma Partisi, CHP'nin İstanbul'da seçim kazandığı ilçelerde teşkilat başkanlarına 'üniversite mezunu olma' şartı getirdi.
Bu kapsamda lise mezunu olan AKP Beylikdüzü İlçe Başkanı Ömer Çolak istifa etmek zorunda kaldı.
Çolak'ın istifası sonrası AKP Beylikdüzü İlçe Yönetimi de düştü.
Yeni ilçe başkanının parti genel merkezi tarafından atanması bekleniyor.
Ocak ayında gerçekleşen 5. Olağan Genel Kurul’da Ömer Çolak ilçe başkanı seçilmişti.
ÖMER ÇOLAK KİMDİR?
1977'de doğan Ömer Çolak, ilk ve orta eğitimini Trabzon'da, lise eğitimi ise Büyükçekmece Lisesi'nde tamamladı. Askerliğini Kıbrıs'ta yapan Çolak, iş hayatını Beylikdüzü'nde sürdürüyor.
Çolak ayrıca evli ve iki çocuk babası.