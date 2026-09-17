CHP seçmeninin oylarıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olan Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye transfer olduktan sonra işleri iyice açıldı. Çerçioğlu’nun eşi Ercan Çerçioğlu’nun ortağı olduğu Jantsa firmasının bağlı ortaklığı JMW Jant, TOGG’un yeni araç programında tedarikçi oldu.

TAVAN YAPMIŞTI

Ancak yapılan başvuru sonrası bu haberin yayınlanmasına erişim engeli getirildi. Sansüre gerekçe olarak ise "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gösterildi.

Çerçioğlu transfer olduğunda Özgür Özel, “Dikkatle izleyeceğiz bakalım jant firmasını” demişti. Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmeden önce piyasadaki daralmalar nedeniyle 2025 yılında 53,4 milyon lira zarar açıklayan şirketin hisseleri, Çerçioğlu’nun AKP transferi sonrası tavan yapmıştı.