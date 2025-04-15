2025 yılını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile yılı ilan etmişti. AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında evliliğinin 41’inci yılını doldurmuş ve üzeri olan umre yapmayan çiftlerin umreye gönderilmesi için protokol imzalaması için belediye başkanı Fatma Şahin’e yetki verilmesi teklifi belediye meclisinde oybirliğiyle kabul edildi. Belediyenin 30 Nisan’a kadar müracaatları umre gitmek isteyenlerden müracaat alacağı öğrenildi.

“UMRE ZİYARETİ GÖZÜNDE KALMIŞTIR”

Aileleri umreye götürme teklifinin içeriğine ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, şunları söyledi;

*Cumhurbaşkanımı 2025 yılını aile yılını ilan edince ailelere ne yapabiliriz diye bizde başkanımızın başkanlığında genel sekreterimiz ve belediye başkanlarımızla istişare ettik. Bu konuyla ilgili araştırma da yaptık ve şunu düşündük insanlarımız umreye ekonomik sebeplerden dolayı çoğu gidemiyor.

*Bir insan 40 yıllık evli ise muhtemelen 60 yaşlarının da üzerindedir ve umre ziyareti gözünde kalmıştır düşüncesiyle biz bunu yapalım dedik. Ekonomik sürecini tasarruf tedbirleri sürecini araştırdık ve sayıya ve kriterlerini ortaya koyduk.

*Dönem içerisinde de yapacağımızın da hesaplamasını yapınca vatandaşımızın hem mutlu olmaları açısından hem ailelere böyle bir imkan fırsat tanınması açısından bu kararı verdik.

*Umreye için şu anda müracaatları almaya başladık 30 Nisan'a kadar süre belirledik kriterlerimizden ailenin önceden umreye gitmemiş olmak da var, ekonomik olarak kriterleri de koyduk.

*En yaşlıdan gence doğru kriterleri koyduk ona göre başvuruları alıp analizlerini yapıp sayılarını çıkaracağız. Sonrasında süreci başlatacağız ve herhangi bir sıkıntı olmaması için direk Diyanetle görüşüyoruz.

ŞAM VE HALEP’İ KARDEŞ ŞEHİR İLAN ETMİŞTİ

Şam'da bulunan Emevi Camii ve Halep'teki Ulu Cami’nin taban halılarını yaptıran AKP’li Fatma Şahin mart ayı meclis toplantısında Suriye'nin Şam ve Halep kentlerini kardeş şehir ilan etmesi teklifini gündeme getirmiş teklif oy çokluğuyla kabul edilmişti.