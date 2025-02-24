AKP'li belediyeler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 13 Mayıs 2024 tarihinde ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ni hiçe sayıyor. Yaptığı milyonluk ihalelerle tepki çeken AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi pazarlık usulü yöntemiyle bir ihale daha yaptı. Deprem kenti olan Gaziantep'te AKP’li yönetim depremzede yurttaşların sorunlarını çözmek yerine reklam derdine düştü.

REKLAM İŞİ ÖNCELİKLİ İHALE OLDU

Belediye şimdi de Gazi Ulaş isimli iştiraki olan ulaşım şirketi için “Grafik Tasarım ve Video İçeriklerinin yapımı ve dijital uygulamalarının yönetimi hizmet alımı işi” ihalesi yaptı. İhale 1 Şubat’ta belediyeye bağlı olan Gaziantep Ulaşım ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından yapıldı. Reklam ihalesinde deprem, sel ve yangın gibi ani gelişen olaylarda tercih edilmesi gerekilen pazarlık usulü tercih edilirken milyonluk ihaleye tek bir firma davet edildiği görüldü. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 704 bin TL olan reklam ihalesi 1 milyon 624 bin TL’ye Viva Medya Tanıtım şirketine verildiği öğrenildi.

BELGESEL VE TANITIM İŞİNİ DE PAZARLIKLA YAPMIŞLARDI

11 Aralık'ta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 21/f(pazarlık) usulüyle “Belgesel ve tanıtım filmi çekim işi” ihalesi yapmıştı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 470 bin TL olan “Belgesel ve tanıtım filmi çekim” işi ihalesi 1 milyon 454 bin TL’ye ihaleye tek katılan ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile poz veren yönetmen Kürşat Kızbaz’a verilmişti.