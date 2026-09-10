Gaziantep’in AKP’li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve bazı belediye yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Başkan Yılmaz’ın amcası Mustafa Yılmaz’ın başvurusunda rüşvet, ihale usulsüzlüğü, belediye kaynaklarının kişisel işlerde kullanılması ve muhaliflere yönelik şiddet hazırlığı gibi çok sayıda ciddi iddia yer aldı.

10 MİLYON TL İDDİASI

Mustafa Yılmaz, yeğeni Umut Yılmaz’ın AKP’ye geçiş sürecinde kendisine hakkındaki davalarla ilgili yardımcı olmak amacıyla 10 milyon TL verdiğini söylediğini öne sürdü. Yılmaz’ın ayrıca söz konusu süreç için İstanbul’daki bir avukata 600-700 milyon TL ödeneceğini ifade ettiğini iddia etti.

“10 BİN DOLAR İSTENDİ”

Dilekçede belediye çalışanı Enver Atar’ın, Aydın’dan Şehitkamil Belediyesi’ne geçmek isteyen Mustafa Demez’den 10 bin dolar istediği iddiası da yer aldı. Mustafa Yılmaz, durumu Umut Yılmaz’a aktardığını ve kendisinden “Bilgim var amca, sen karışma” yanıtını aldığını öne sürdü.

ÇÖP KONTEYNERLERİNDE USULSÜZLÜK İDDİASI

Suç duyurusunda yaklaşık 130 yeraltı çöp konteynerinin alım sürecine ilişkin de iddialar yer aldı. İhalenin iptal edilmesinin ardından bazı müteahhitlerin konteynerleri satın almaları halinde ruhsat ve iskân işlemlerinde sorun çıkarılmayacağının söylendiği öne sürüldü.

Dilekçede ayrıca daha önce vatandaşların kullanımına sunulan yaklaşık 20 konteynerin sökülerek satıldığı ve piyasa değerinin yaklaşık 140 bin TL olduğu belirtilen konteynerlerin 299 bin 750 TL’ye satıldığı iddia edildi.

“VURDURACAĞIM” İDDİASI

Mustafa Yılmaz, Melih Meriç’in silahlı saldırıya uğramasından önce Umut Yılmaz’ın Meriç hakkında ağır ifadeler kullandığını ve “Bir gün onu vurduracağım” dediğine şahit olduğunu öne sürdü.

Yılmaz, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Seydi Keleş ile Umut Yılmaz arasındaki iletişim kayıtlarının araştırılmasını istedi.

MUHALİFLERE ŞİDDET İDDİASI

Suç duyurusunda Özgür Yılmaz hakkında da dikkat çeken bir iddia yer aldı. Mustafa Yılmaz, Özgür Yılmaz’ın bazı muhalif gazeteci ve kişiler hakkında şiddet uygulanması için kişi aradığını ve kendisine “Kimi bulabiliriz amca?”dediğini öne sürdü.

Dilekçede ayrıca bazı kişilerin isimlerinin yer aldığı el yazısı bir listenin kendisine verildiği ve listenin savcılığa sunulduğu belirtildi.

BELEDİYE İMKÂNLARI BAĞ EVİNDE Mİ KULLANILDI?

Mustafa Yılmaz, kendisinin de hissedarı olduğu Çardak Mahallesi’ndeki bağ evinde belediye personeli ve imkânlarının kullanıldığını iddia etti.

Sulama, bakım ve onarım çalışmalarının belediye personeli tarafından yapıldığını belirten Yılmaz, bazı personelin yaklaşık 20 gün boyunca bağ evinde çalıştırıldığını öne sürdü.

“ARKAMDA BİLAL ERDOĞAN VAR” İDDİASI

Mustafa Yılmaz ayrıca Özgür Yılmaz tarafından WhatsApp üzerinden tehdit edildiğini öne sürdü. Dilekçede, Özgür Yılmaz’ın kendisine “Benim arkamda Bilal Erdoğan var” ve “Ayağını denk al” şeklinde ifadeler kullandığı iddiası yer aldı.

Mustafa Yılmaz, tüm iddiaların araştırılmasını, ilgili kayıtların incelenmesini ve tehditler nedeniyle can güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.