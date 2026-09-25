Gaziantep'te yayın yapan “İleri” isimli programın konuğu olan Mustafa Yılmaz, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz hakkında çarpıcı iddialar ortaya attı.

Öz yeğeninin ofisine gittiği sırada bazı kişilerle ilgili konuşmalara tanık olduğunu öne süren Yılmaz, kendisine dört ismin yazılı olduğu bir kağıt verildiğini ve bu kişiler için bir “tetikçi” bulunmasının istendiğini iddia etti.

“DÖRT İSMİ BİR KAĞIDA YAZDI”

Mustafa Yılmaz, programda yaptığı açıklamada, bir gün Umut Yılmaz’ın ofisine gittiğini ve burada gergin bir ortamla karşılaştığınısöyledi.

Yılmaz, yeğeninin kendisine küçük bir kağıda dört isim yazdığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Bana hemen ufak bir kağıda dört tane isim yazdı. Onları daha çok tanıyorum, partilimiz olduğunu. ‘Bunlar bizle çok uğraşıyor. Bunlara bir şey yapabilir misiniz?’ dedi. ‘Ne yapacağım oğlum ben?’ dedim. ‘Ya senin çevren vardır. Bir tane tetikçi olur. Vursan bunlara, onun ayaklarına birer ikişer mermi sıkar mısın?’ gibisinden.”

Mustafa Yılmaz, söz konusu konuşmanın ardından rahatsız olduğunu belirterek kağıdın fotokopisini çektiğini söyledi. Yılmaz, daha sonra Umut Yılmaz’ın yanına gittiğini ve kağıdı gösterdiğini, Umut Yılmaz’ın ise kağıdı elinden alarak yırttığını ve çöpe attığını öne sürdü.

“İKİ GAZETECİNİN İSMİNİ DE SÖZLÜ OLARAK SÖYLEDİ”

Mustafa Yılmaz, kağıtta yer alan isimlerin yanı sıraiki gazetecinin isminin de sözlü olarak kendisine aktarıldığını iddia etti.Yılmaz, “İki tane de gazeteci arkadaşın ismini verdiama onları sözlü olarak söyledi” ifadelerini kullandı.

“BENİ TEHDİT ETMEYE BAŞLADI”

Mustafa Yılmaz, açıklamasının devamında yeğeni UmutYılmaz tarafından tehdit edildiğini de öne sürdü.Yılmaz, kendisine “Seni de Erol Kürdili gibi, ErsinAtar gibi cezaevine attırayım da aklın başına gelsin” denildiğini iddia ederek,yaşananlara ilişkin WhatsApp yazışmalarının elinde bulunduğunu söyledi.

“Bunları hiçbir menfaat konuşmuyorum. Beni tehditetti” diyen Mustafa Yılmaz, iddialarına ilişkin yazışmaların WhatsApp'takayıtlı olduğunu belirtti.

“ARKAMDA MİT BAŞKANI VAR” İDDİASI

Mustafa Yılmaz, açıklamalarında Umut Yılmaz’ın kendisine “Arkamda MİT Başkanı var” ve “Arkamda Bilal Erdoğan var” dediğini de öne sürdü.

Yılmaz, bu sözlere karşılık kendisine “MİT Başkanı'nın işi gücü yok, seninle mi uğraşacak? Veyahut da Bilal Bey'in işi gücü yok seninle” dediğini aktardı.

Mustafa Yılmaz, açıklamasının sonunda yeğenine “Biz de burada kimse bir şey yapamaz. Sen de ayağını denk al” dediğini ifade etti.