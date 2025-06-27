Ekonomik krizle boğuşan yurttaşa “tasarruf” çağrısı yapılırken, AKP’li belediyeler kesenin ağzını açıyor. Tasarruf genelgeleriyle belediyelerin eşantiyon dağıtması kısıtlandı ancak 2014’ten bu yana Haliliye Belediyesi’nin başkanı olan AKP’li Mehmet Canpolat, ziyaretlerinde hediye etmek üzere 100 adet tespih ve 100 adet tespih kutusu satın almak için 6 Mayıs’ta ihale düzenledi. Tespihler için 245 bin TL ödendi.

611 BİN TL DEĞERİNDE HEDİYE

Belediye şubat 2025’te de başkanlık makamına gelen misafirlere hediye etmek üzere 611 bin TL değerinde kahve, sürahi, çaydanlık, tabak setleri satın almıştı. Yeni evlilere hediye etmek için de 200 adet ahşap kutulu Kuran satın alınıp, 5 Mayıs 2025’te 720 bin TL ödenmişti. Geçen ay da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yurt dışı makam gezilerinde yaptığı ikili görüşmelerde hediye etmek için 7 adet sıkma kehribar ve püskülü gümüşlü tespih aldığı, tespihler için 13 bin 500 TL ödediği ortaya çıkmıştı.



