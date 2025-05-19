CHP’nin 19 Mayıs’ta İzmir Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştireceği miting öncesinde, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden CHP’ye yönelik sert ifadeler kullanan Saygılı, mitingi ve partinin siyasi yaklaşımını eleştiri yağmuruna tuttu.

“CHP Yargı Süreçlerini Hiçe Sayıyor”

Bilal Saygılı, CHP’nin mitingine ilişkin yaptığı paylaşımda, mitingin adının gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“CHP yine perdeleme siyaseti yapıyor. İzmir’de düzenleyecekleri sözde mitingin adı: 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor.' Gelin algının perdesini aralayıp hakikatin suretine bakalım. Mitingin o haldeki özde adı:

'CHP Yargı Süreçlerini Hiçe Sayıyor.' Ahlaklı siyaset alanını zehirleyen CHP, bu zehri şehirlerin meydanlarına taşımaya devam ediyor. Kalbi İzmir için atan bir İl Başkanı olarak, İzmirli hemşehrilerimi 19 Mayıs'ın anlam ve ruhu kullanılarak yapılan istismarlara ve bu siyasi zehirlenmeye karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum.”

“Meydanlar Algı Operasyonuna Sahne Olmamalı”

Saygılı, CHP’nin düzenlediği mitinglerin halkın iradesini savunmaktan ziyade yargı süreçlerine gölge düşürmeyi amaçladığını ileri sürdü. CHP’nin siyaset anlayışını “algı siyaseti” olarak tanımlayan İl Başkanı, bu tutumun kamuoyunda karşılık bulmaması gerektiğini vurguladı.