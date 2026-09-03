AKP’li Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu’nun açıklamaları dikkat çekti.

CHP’den AKP’ye geçen Çırpanoğlu, AKP’nin Kahramankazan’daki 20 yıllık yönetimini eleştirerek ilçedeki hizmet eksikliğine dikkat çekti.

Çırpanoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ise siyasi parti ayrımı gözetmeden hizmet yaptığını söyledi.

"20 YILDA ATILMAYAN ASFALTI 2,5 YILDA ATTIK"

İlçe genelindeki asfalt çalışmalarının kişilere özel ve ayrımcılık yapılarak yürütüldüğüne yönelik eleştirilere yanıt veren Başkan Çırpanoğlu, her işin belgeli ve şeffaf olduğunu, yalnızca Kahramankazan halkına eşit hizmet götürmeyi hedeflediklerini anlattı.

Çırpanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Evinizin önünden çöpünüz alınsa şahsi zanneden insanlar var. Ben yine iddia ediyorum, Kahramankazan’da 20 yılda atılmayan asfaltı 2,5 yılda attım.

*Her şey belirli, her şeyin tonajı belli. Bu çalışmalar kapsamında AK Parti’den veya CHP’den meclis üyeliği yapan insanların binalarının önüne de asfalt gitmiştir, eski belediye başkanımızın köyü Yayalar Mahallesi’ne de gitmiştir.

*'Şuraya özel asfalt atılıyor, şuranın çöpü şahsa özel alınıyor' şeklindeki bir yaklaşım muhalefet anlayışıyla bağdaşmaz. Niye dürüst konuşulmuyor, niye yalan söyleniyor anlamıyorum. Meclis kürsüsü ne olursa olsun yalana, dolana ve iftiraya maruz kalacağı bir yer değildir.

"ÖZGÜR ÖZEL'LE AK PARTİ'YE GEÇİŞİMDEN ÖNCE GÖRÜŞMEDİM"

*Mansur Başkan ile AK Parti’ye geçişimden önce görüşmedim. Aynı şekilde Sayın Özgür Özel ile de geçişimden önce görüşmedim, bunun etik olmadığını düşünüyorum.

*Kahramankazan üzerine almış olduğum bir karar var. Oraya gidip Mansur Bey’e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza 'Ben AK Parti’ye geçiyorum' demenin doğru olmayacağını düşündüm.

*Orada yaşanabilecek olumsuz bir konuşma veya bir tepki aramızdaki ilişkiyi zedeler, bir daha yüz yüze gelinemeyecek noktaya getirirdi.

*Tabii ki sosyal medyadan Sayın Mansur Yavaş Başkanımıza teşekkürümüzü ettik. Kahramankazan’a kim hizmet ediyorsa ben her zaman teşekkür ederim.