AKP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Mert Çelik, Kalyon Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu'nun kendisine hediye ettiği Rolex marka milyonluk saati sosyal medyadan paylaştı.

Çelik paylaşımına “Kıymetli Ağabeyim Mehmet Kalyoncu’ya Teşekkür Ederim” notunu düşerken, bir süre sonra bu paylaşımını kaldırdı. Söz konusu saatin ikinci el piyasasında dahi 800 bin liranın üzerinde satılması dikkat çekti.

YENİ PARTİ'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

YENİ Parti Denizli Gençlik Kolları Başkanlığı da söz konusu paylaşıma sosyal medyadan tepki gösterdi. Yapılan videolu paylaşımda, "AK Gençlik içerisinde siyaset yapmaya çalışan genç kardeşlerimize sesleniyoruz:

Sizin geçim derdinizle, gelecek kaygınızla dertlenmeyen; halktan kopuk bir siyaset anlayışına mahkum değilsiniz.

Mahmut Mert Çelik’in Denizli’de temsil ettiği bu anlayıştan uzaklaşın.

Kendi istikbalini ve çıkarını önceleyenlerin değil, halkın yanında durun.

Gelin; siyaseti makam, mevki ve MİLYONLUK saatler için değil, millet için yapalım.

Bu düzen değişecek. Ve bu değişimin en güçlü iradesi gençlik olacak" ifadeleri kullanıldı.