Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı AKP’li Abdulhakim Ayhan geçtiğimiz yıl Eylül ayında katıldığı bir düğünde, çevresindeki kalabalığı dikkate almadan rastgele havaya ateş etmişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un "Havaya ateş açana 5 yıla kadar hapis cezası verilecek” açıklamasının üzerinden günler geçmeden" ortaya çıkan görüntülere kamuoyundan büyük tepki gelmişti.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, görüntüleri paylaşarak “Vatandaş yapsa maganda derdik, belediye başkanı yapınca sessiz mi kalınacak?” diye sormuştu.
EŞİNİ MUHTAR YAPMIŞ
AKP'li Ayhan'ın eşi Ayşenur Ayhan'ı da muhtar yaptığı ortaya çıktı.
Ayhan, geçen yıl Adnan Menderes Mahallesi’ni ikiye bölüp Ertuğrul Gazi adıyla mahalle kurmuş, yeni mahallenin muhtarı da eşi Ayşenur Ayhan olmuştu.
Muhtar Ayşenur Ayhan, Akçakale Belediyesi'nin resmi sosyal medyadan da sık sık paylaşılıyor.