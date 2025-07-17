Geçim derdiyle boğuşan yurttaş temel ihtiyaçlarını karşılayamazken, AKP’li Mehmet Sekmen yönetimindeki Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık maliyeti 2,6 milyon TL olan ladin ağacı alımını, tek bir firmaya davet usulüyle verdi.

Mehmet Sekmen

TARTIŞMALI

Sekmen’in yönettiği belediye, kamu ihale sisteminde tartışmalı olan 21/f maddesi uyarınca dikkat çeken bir alıma imza attı. Belediye, 2 Haziran’da gerçekleştirdiği mavi ladin ağacı alımı ihalesine yalnızca bir firmayı davet etti. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 640 bin TL olarak belirlenen ihale, 2 milyon 590 bin TL bedelle sonuçlandı.

BAŞKA FİRMA YOK

İhaleye sadece Erzurum Çevre Temizlik Ağaç Peyzaj ve Enerji Şirketi çağrıldı. İhalenin, “doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen durumlarda” kullanılmak üzere mevzuata eklenen ancak sıklıkla suistimal edildiği iddia edilen 21/f pazarlık usulüyle yapılması dikkat çekti. Söz konusu ihalenin sözleşmesi 23 Haziran’da imzalanırken, ihale süreci boyunca başka hiçbir firmanın teklif vermemiş olması da kamuoyunun tepkisini çekti.