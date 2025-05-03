AKP’li Şahinbey Belediyesi, önceki dönemin AKP’li Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı döneminde 2 bin 820 metrekarelik alanda kurulan üzerinde nikah salonu, fuaye alanı olan kültür merkezi inşaatının temeli 2023 yılında atılmış, 2024 yılında ise inşaat yapımı bitmişti. 31 Mart yerel seçimlerinde Nizip Belediyesini yüzde 37,90 oranla CHP’li Ali Doğan’ın kazanması sonrasında AKP’li Şahinbey Belediyesi, inşaatı bitirilen nikah salonu tesislerini CHP’li belediyeye devretmedi.

“NİZİP BELEDİYE AKP’DE KALSAYDI BU İŞ BU KADAR UZAR MIYDI?”

Nikah salonu tesislerinin Nizip Belediyesine bir yıldır devredilmemesine ilişkin konuşan Şahinbey Belediyesi CHP eski meclis üyesi Uğur Kalkan, “Meclis üyesi olduğum dönemde Şahinbey Belediyesi tarafından Nizip’e nikah salonu yapılmak için ihale yapılmıştı. Bu ihale iptal edildikten sonra yeni bir ihale yapılarak sözleşme imzalandı ve AKP’li milletvekillerin yöneticilerin katılımıyla temeli atıldı." dedi.

Kalkan şu ifadeleri kullandı:

-Şahinbey Belediye Başkanı temel atmanın yapıldığı 2023’ün Eylül ayında orada bir müjde verdi. “İşe başlarken bitiş tarihini de ilk günden ilan ediyoruz. 31 Ocak 2024 tarihinde hizmete açmayı hedefliyoruz” dedi.

-2024 Mart ayında yerel seçimler oldu. Belediye AKP’den CHP’ye geçti. Tahmazoğlu sonrasında da gitti inceleme de bulundu. Bu ziyaret ve inceleme sonrası ‘Nizipli vatandaşlarımıza kazandıracağımız tesisin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Hizmete girecek demesinin üzerinden 1 buçuk yıl geçti.

*Ziyaretinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen halen bu kültür merkezi faaliyete geçmedi. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında nikah salonuna isim verilmesi teklifi Şahinbey Belediyesi meclisince görüşüldü ve oybirliğiyle isim verildi. Şahinbey Belediyesi daha fazla uzatmadan bu tesisi Nizip Belediyesi’ne teslim etmeli ve Nizipli hemşerilerimizin hizmetine sunmalıdır. Acaba son yerel seçimlerde Nizip Belediyesi AKP’de kalsaydı Tahmazoğlu bu işi bu kadar uzatır mıydı? Hiç zannetmiyorum .

-Bu temel atılırken Tahmazoğlu’nu öve öve bitiremeyen hatta efsane olduğunu iddia eden AKP Milletvekillerine de sesleniyorum; bu tesisin Nizipli hemşehrilerimizin bir an önce hizmetine sunulması için sizler de lütfen gerekeni yapın. Eser siyaseti yaptığınızı iddia ediyordunuz temel atılırken. Sizin eser anlayışınız belediye AKP’li olunca ayrı CHP’li olunca ayrı bir anlayış mı?”