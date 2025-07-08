Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin bir ifadeyle gözaltına alınmasının ardından Adıyamanlılar kentte yaşananlara isyan etti. Adıyaman’ın AKP’li Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’ın, aynı zamanda akrabası olan makam şoförünün kardeşinin şirketine ve makam şoförünün dayısına milyonlarca TL’lik ihale vermesi gündeme geldi.

Başkan Mehmet Can Hallaç, yeğeninin şirketine mezar kapağı bile ihale etti. Deprem sonrası molozları toplanmış olan bin 500 kilometrekarelik Kahta için 60 bin ton, yani beş bin kamyon moloz toplama ihalesi yapıldı. İhale yine akrabaya gitti.

19 İHALEDEN 10’U TANIDIĞA

AKP’li Kahta Belediyesi 2024 yılı faaliyet raporuna göre toplam 19 ihale düzenledi. Bu ihalelerin 10’u tanıdığa gitti. Kahta’nın ihalelerinin kazananı başkan Mehmet Can Hallaç’ın üçüncü derece akrabası olan makam şoförü Mehmet Fattah Aruk’un kardeşi Mazhar Aruk ve Fattah ve Mazhar kardeşlerin dayısı Şeyho Parlak isimleri oldu.

Başkan’ın üçüncü dereceden yeğeni olan makam şoförü Mehmet Fattah Aruk’un kardeşi de ihalelerden nasibini aldı. Torbalı Çimento, Q8-12’lik İnşaat Demiri, Mezar Kapağı, Parsel Kapağı ihalesi 8 milyon 916 bin TL’ye Mazhar Aruk’a, Torbalı Çimento, Q8-12 lik İnşaat Demiri malzemeleri 2 milyon 147 bin 520 TL’ye Aruk’a verildi. Beton Mezar Kapağı Taşı ve Beton Parsel Kapağı Taşı Alım işi, Başkan Mehmet Can Hallaç’ın yeğeni Yunus Hallaç’ın arkadaşının şirketi olan Ete inşaata 1 milyon 453 bin TL’ye giderken; Şeyho Parlak’ın yakınlarının olduğu Mehmet Güllü Jet Yapı şirketine de yaklaşık 16 milyonluk inşaat ihalesi verildi.

SORUŞTURMA YOK

Adıyamanlılar kentte bu kadar çok yol olmadığı, bu inşaat ihalelerinin ise yapılmadığını söyleyerek bu ihaleleri “yakınlarını kayırma, para aktarma” olarak değerlendirdi. Mehmet Can Hallaç ile iddialar kentte ve yerel basında sık sık gündeme geldi ama konuya ilişkin soruşturma başlatılmadı.

Molozu toplanmış ilçeye moloz ihalesi

Kahta Belediyesi’nden Şeyho Parlak’a verilen ihaleler saymakla bitmiyor, işte onlardan bazıları:

23 Temmuz 2024’te 60.000,00 Ton Moloz Toplama 5.000,00 Ad. Muayene Bacası Temizliği, 10.000,00 Ad. Parsel Bacası Temizliği, 2.000,00 Ad. Yağmur Suyu Izgara Temizliği, 5.000,00 Ad. Muayene Bacası Bakım, 10.000,00 Ad. Parsel Bacası Bakım, 2.000,00 Ad. Yağmur Suyu Izgara Bakım ihalesi

Bu ihaleye iki şirket katıldı, kazanan Şeyho Parlak oldu, 9 milyon 930 bin TL’lik sözleşme yapıldı.

3 MİLYONLUK BİR İHALE DAHA

Kahta Belediyesi’nden Şeyho Parlak’a giden 3 milyon 430 bin TL’lik ikinci ihale şöyle:

5 Adet 4X4 Kazıcı Yükleyici Kepçe, 1 Adet 22 Tonluk Ekskavatör, 1 Adet 5 Tonluk Mini Ekskavatör Kiralanması

VE ÜÇÜNCÜ İHALE

14 milyon 820 bin TL’lik 3. ihale şöyle:

5 Adet 4X4 Kazıcı Yükleyici Kepçe,

2 Adet 22 Tonluk Ekskavatör, 1 Adet 5 Tonluk Mini Ekskavatör ve 3 Adet Damperli Kamyon Kiralanması.