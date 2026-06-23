Tunceli’de son yıllarda maden ve taş ocağı projelerine karşı yükselen çevre mücadelesi, zaman zaman iktidar temsilcilerini de bölge halkıyla aynı noktada buluşturdu. AKP Tunceli İl Başkanı Hakan Özer, doğaya zarar vereceği gerekçesiyle tepki çeken bazı projelere karşı köylülerin taleplerini Ankara’ya taşırken, kentte farklı siyasi kesimler arasında dikkat çeken adımlar attı.

AKP’Lİ İSİMDEN ŞAŞIRTAN TAVIR

Kasım 2025’te AKP Tunceli İl Başkanlığı görevine getirilen Hakan Özer, göreve geldiği günden bu yana sergilediği tutumla kent siyasetinde dikkat çeken isimlerden biri oldu. Biyolojik çeşitlilik açısından en zengin bölgelerinden biri olarak kabul edilen Tunceli’de, son yıllarda farklı şirketlere verilen maden ruhsatları nedeniyle çok sayıda hukuki süreç, protesto eylemi ve çevre mücadelesi yürütülüyor. Özellikle Pülümür, Ovacık ve Geyiksuyu bölgelerinde planlanan ya da sürdürülen madencilik faaliyetlerinde AKP’li Özer’de, doğaya zarar vereceği gerekçesiyle tepki çeken projelerde bölge halkının yanında durduğu ifade ediliyor.

AKP’Lİ İSİM VATANDAŞIN YANINDA DURDU

Tunceli’nin Hozat ve Pertek ilçeleri arasında bulunan Karabayır, Dorutay, Yukarı Gülbahçe, Akdemir ve Ardıç köylerinin ortak mera alanına yapılması planlanan pomza ve kum ocağı projesi, bölge halkının tepkisine neden olmuştu. Köylüler, inanç merkezleri olarak kabul edilen ocaklar ile su kaynaklarının zarar göreceği endişesiyle projeye karşı çıkmıştı.

Tepkilerin ardından AKP Tunceli İl Başkanı Hakan Özer, köylülerin taleplerini ve kaygılarını Ankara’ya taşıdı. Bakanlıklar nezdinde yapılan görüşmeler sonucunda projenin sonlandırıldığı öğrenildi. Özer’in bu süreçte sergilediği tutum, bölge halkı tarafından takdirle karşılandı.

KAMER GENÇ’İN MEZARINI ZİYARET ETMİŞTİ

Özer’in dikkat çeken bir diğer adımı ise CHP’nin eski Tunceli Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Kamer Genç’in vefatının 10. yılında gerçekleştirilen anma programına katılması olmuştu. Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan Köyü’nde düzenlenen anma törenine AKP Tunceli İl Başkanı Hakan Özer ve parti yöneticileri de katılarak lokma dağıtılmıştı.