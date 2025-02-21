31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Batman'da YRP’den belediye başkanı seçilen sonrasında AKP’ye geçen Alparslan Karabulut’un yönettiği Beşiri Belediyesi, 21/f(pazarlık) usulüyle ‘Ramazan kolisi alımı’ ihalesi yaptı. İhale 2 milyon 596 bin TL’ye Rıdvan Coşkun isimli kişiye verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tasarruf Tedbirleri kapsamında belediyelerin harcamalarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunmasına rağmen AKP’li belediyeler, milyonluk harcamalar yapmaya devam ediyor. AKP’li Beşiri Belediyesi, deprem, sel gibi ani gelişen olaylarda tercih edilmesi gerekilen pazarlık usulü ihaleyi Ramazan kolisi alımında kullandığı görüldüğü.

RAMAZAN KOLİSİ İŞİ PAZARLIKLA VERİLDİ

Beşiri Belediyesi, 5 Şubat tarihinde Ramazan kolisi alım ihalesi düzenledi. Deprem, sel, yangın gibi ani gelişen olaylara karşı tercih edilen pazarlık usulü olan 21/f ile yapılan ihaleye 2 firma kişi teklif verdi. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 647 bin 340 TL olan ihale 2 milyon 569 bin TL’ye Rıdvan Coşkun isimli kişiye verildi.