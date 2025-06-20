Mersin’de AKP Erdemli İlçe Başkanı Mustafa Poş ortağı Ali Dölek ile birlikte Çevreyolu üzerinde yeni yapılan 7 katlı bir apartman altında “İnci Davet Evi” isimli bir iş yeri açtı. Bir apartmanın zemin katında bulunan iş yerinin her türlü davetin yanı sıra, nişan ve özel toplantılar için tasarlanarak kiraya verileceği öğrenildi.

İLÇE PROTOKOLÜ TAM KADRO KATILDI

İş yerinin açılışına ilçe protokolü tam kadro katıldı. Açılışa İlçe Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, MHP’li Belediye Başkanı Mustafa Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Hidayet Eraslan, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, İlçe Jandarma Komutanı Esat Can Öztürk, İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit, çok sayıda kurum müdürü ve yetkili katıldı.

TEK TEK KONUŞMA YAPTILAR

AKP’li İlçe Başkanı Poş,devlet protokolünün tam kadro katılarak boy gösterdiği iş yerinin açılışı nedeniyle bir konuşma yaptı, Poş, işyerinin ilçede sosyal hayatın devamlılığı açısından önemli bir eksikliği giderdiğini dile getirdi. Daha sonra ise sırasıyla İlçe Esnaf Odası Başkanı Halil Metik, MHP’li Belediye Başkanı Mustafa Kara, Kaymakam Aydın Tetikoğlu da birer konuşma yaptı.

KAYMAKAMLIK HESABINDAN DA PAYLAŞIM YAPILDI

Öte yandan Erdemli Kaymakamlı’ğının sosyal medya hesabından da AKP’li Başkanın işyerinin açılışıyla ilgili bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, “Kaymakam Aydın TETİKOĞLU; Yüksek Mahalle Çevre Yolu üzerinde faaliyete geçen İnci Davet Evi'nin açılışına katılarak hayırlı olsun dileklerinde bulundu” denildi.

RUHSATI VAR MI?

Bu arada söz konusu iş yerinin belediyeye ruhsat için herhangi bir başvurusunun bulunmadığı ve ruhsatsız olduğu öğrenildi. Davet Evi işyerinin bir apartmanın zemin katında bulunması nedeniyle de ikameti bulunanların tamamının olumlu imza vermesi durumunda ruhsat alabileceği ifade ediliyor. Vatandaşlar, AKP Erdemli ilçe başkanı Mustafa Poş’un, iktidarın gücünü kullanarak böyle bir iş yerinin açmasının düşündürücü olduğunu vurgulayıp, tepkilerini dile getirdi.

İŞTE KATILANLARIN TAM LİSTESİ

AKP’li Başkanın işyerinin açılışına katılan protokol üyelerinin isimleri şu şekilde: Kaymakamı Aydın Tetikoğlu Belediye Başkanı Mustafa Kara Cumhuriyet Başsavcısı Hidayet Eraslan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç İlçe Jandarma Komutanı Esat Can Öztürk İlçe Yazı İşleri Müdürü İbrahim Adıgüzel İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük Askerlik Şubesi Başkanı Osman Kılıç İlçe Sağlık Müdürü Dr. S. Mirza Loğlaroğlu Vergi Dairesi Müdürü Mevlüt Altuntaş Malmüdürü Emel Gönülay İlçe Tarım Müdürü Mesut Yıldız Orman İşletme Müdürü Murat Körlü Vakıf Müdürümüz Sayın Adem Seçkin Tapu Müdürü Metin Berkil İŞKUR Müdürü İlker Emre Kılıç Sosyal Hizmetler Müdürü Halim Ünal İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit Halk Eğitim Müdürü Cengiz Açıkyörük Milli Emlak Müdürü Türker Şinik Nüfus Müdürü Erdal Yıldız DKMP Şefi Savaş Kunt SGK Müdürü Aylin Karaşahin Kadastro Sorumlusu Özkan Akbaş Gençlik ve Spor Müdürü Ferhat Keskin