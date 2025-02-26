Konya’nın Yunak ilçesinde AKP’den iki dönem belediye başkanlığı yapan Abdullah Emre Demirhan’ın ilçe merkezinde bulunan metruk dükkânları halefi AKP’li Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay’ın emriyle yıktırıldı. Cep telefonuyla dükkanlarının yıkıldığı anları kaydeden AKP’li eski Başkan Demirhan, dükkanlarının yıkılmasına isyan etti.

Abdullah Emre Demirhan

“DAVACI OLACAĞIZ”

Eski Başkan Demirhan, yıkılan dükkânları gibi çok sayıda dükkanın olduğunu ancak belediye ekipleri tarafından sadece kendi dükkanlarının yıkıldığını kaydetti. AKP’li belediye hakkında şikayetçi olacağını söyleyen Demirhan, “Yunak Belediyesi benim dükkânlarımı yıkıyor. Dükkânlar eskiymiş… Oysaki çarşıya hiçbir zararım yok. Önleri de kapalıydı ama açtılar. Burada bunlar gibi o kadar çok eski dükkân var ama nedense benim dükkânları yıkma kararı almışlar. Benim dükkân belediyeye fazla gelmiş herhalde. Kanuna uydurmuş yıkıyorlar. Davacı olacağız. Yazık…” ifadelerini kullandı.

AKP’Lİ BAŞKAN SÖZCÜ’YE KONUŞTU

AKP’li Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, yıktırılan metruk dükkânlara ilişkin SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulundu. AKP’li Günaltay, ilçe merkezinde bulunan dükkânların yıkılma riski bulunduğunu ve belediyeye Demirhan’ın amcası tarafından dükkanların yıkılması için dilekçe verildiğini söyledi. Günaltay, ayrıca ilçede tehlike arz eden metruk yapıların yıkımının ise sürdüğünü kaydetti.

Belediyeye verilen dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Çarşıda bulunan metruk dükkânlarımın belediyenizce yıkılmasını talep ediyorum.

DÜKKANLARDA EŞİNİN HİSSESİ VAR

Belediyeye yıkım için dilekçe veren kişinin Abdullah Emre Demirhan’ın amcası tarafından amcası olduğu ve Demirhan’ın eşinin dükkanlarda hissesi olduğu belirtildi.