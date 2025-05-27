Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak menfaat sağlama anlamına gelen irtikap soruşturması kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdiği bildirildi.

Operasyonda, eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile M.Ç., C.A., İ.A., M.T., T.A., M.T. ve A.D. gözaltına alındı. İl dışında olduğu tespit edilen Ü.T. ve K.T.’nin de yakalanarak Kırıkkale’ye getirileceği belirtildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

AKP'Lİ BAŞKANDAN 'NAYLON FATURA' İDDİASI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yahşihan Belediye Başkanlığı’nı kazanan AKP’li Ahmet Sungur, Ağustos 2024’te yaptığı açıklamada, Osman Türkyılmaz döneminden kalan 1 milyar 170 milyon lira borç olduğunu duyurmuştu.

Sungur, belediyenin tüm arazileri üzerinde haciz bulunduğunu ve borcun yüzde 50’sinin “naylon fatura” kaynaklı olduğunu iddia etmişti.