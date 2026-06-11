AKP’li Fatma Şahin yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, son dönemde milyarlık sağlık ihalesiyle gündeme gelirken, bu kez de GASKİ’nin yeni hizmet binası için yapılan yüz milyonlarca liralık tadilat harcamasıyla tartışma yarattı. Belediye iştiraki Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (GASKİ) yeni hizmet binası için açılan tadilat ihalesinin 312 milyon 666 bin 677 TL bedelle sonuçlandığı ortaya çıktı.

312 MİLYONLUK TADİLAT

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan GASKİ,13 Mayıs’ta “GASKİ Yeni Hizmet Binası Tadilat Yapım İşi” ihalesini gerçekleştirdi. Kamu İhale Kanunu’nun istisnai ve acil durumlarda uygulanması öngörülen 21/b maddesi kapsamında yapılan ihaleye üç firma doküman indirdi. Ancak ihaleye yalnızca bir firmanın teklif verdiği görüldü.

Yaklaşık maliyeti 340 milyon 632 bin 691 TL olarak belirlenen ihale, 312 milyon 666 bin 677 TL bedelle belediyenin iştiraki olan GBB Konut İnşaat AŞ’ye verildi. İhalenin sözleşmesi ise 8 Haziran’da imzalandı. İhalenin rekabet koşulları oluşmadan sonuçlandırılması dikkat çekerken, tek geçerli teklifin yine belediyeye bağlı bir şirketten gelmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Milyonlarca liralık tadilat işinin pazarlık usulüyle gerçekleştirilmesi de soru işaretlerine neden oldu.

“312 MİLYONLUK TADİLATIN İZAHI YAPILAMAZ”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP’li siyasetçi Uğur Kalkan, GASKİ’nin yeni hizmet binası için öngörülen tadilat bedeline tepki gösterdi.

Yerel basında daha önce yeni hizmet binasının eski valilik binası olacağı yönünde haberler yer aldığını hatırlatan Kalkan, “GASKİ nasıl bir tadilat yapacak ki bunun için 312 milyon lira harcanacak? Vatandaşlar her ay su faturalarında yaşanan tartışmaları görürken, böylesine yüksek harcamaların yapılması kabul edilemez” dedi.

“21/B İSTİSNA OLMAKTAN ÇIKTI”

İhalenin Kamu İhale Kanunu’nun acil durumlar için öngörülen 21/b maddesi kapsamında yapılmasını da eleştiren Kalkan, “Tek katılımcının olduğu, tek geçerli teklifin belediye şirketinden geldiği bir ihale söz konusu. Acil durumlar için düzenlenen bir madde artık rutin ihale yöntemi haline getirildi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de milyonlarca yurttaşın yoksulluk ve geçim kriziyle mücadele ettiğini vurgulayan Kalkan, “GASKİ’nin ciddi borç yükü ve faiz ödemeleri altında olduğu bir dönemde, 312 milyon liralık tadilat harcamasını kamuoyunun ve vatandaşların vicdanına bırakıyorum” diye konuştu.