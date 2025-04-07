Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Belediye meclis toplantısında tutuklu gençler tartışması çıktı.

AKP’li Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, belediye meclisinde CHP Gelibolu Belediye Meclis Sözcüsü Deniz Cankara’nın sesini kapattı.

Gelibolu Belediyesi Meclisi’nde konuşan Deniz Cankara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlerde tutuklanan öğrencilerden bahsediyordu

“AKP SİYASETİ YAPIYORSUNUZ”

AKP'li Başkan Soyuak, Cankara’nın konuşmasına tepki gösterirken Cankara, “Vergi usul kanununa inanmıyorsunuz, muhasebe kanununa inanmıyorsunuz. İş kanununa inanmıyorsunuz, Türk Ceza Kanunu’na inanmıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben siyaset yapmıyorum. Bakın, tam olarak siz AKP siyaseti yapıyorsunuz. Bu sürece niye böyle devam ediyorsunuz biliyor musunuz başkanım? Yargılanmayacağınızı biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Bu ülkede vatandaştan haraç alanlar yargılanmıyor. Bu ülkede kim yargılanıyor biliyor musun? Anayasal haklarını kullanıp sokağa dökülen öğrenciler bu ülkede yargılanıyor.” sözlerini sarf eden Cankara’ya tepki gösteren Soyuak, “Sesini kesmek zorunda kalacağım” ifadesini kullandı.

"KES SESİNİZ"

AKP’li Başkan Soyuak, Cankara’nın gündem dışı konuştuğunu ileri sürerek mikrofonunu kapattırdı ve bu engelin ardından "Kes sesini. Kesin sesini! Sesini kestiniz mi? Tamam, hayırlı olsun." ifadesini kullandı