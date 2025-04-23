CHP’li belediyelere AKP döneminde yapılan usulsüzlükler üzerinden ceza kesilmeye başlandı.

Kahramanmaraş’ın CHP’li Elbistan Belediyesi’ne AKP dönemine ait usulsüz işe alımlar nedeniyle İŞ-KUR tarafından 1 milyon lira ceza kesildi. Başkan Erkan Gürbüz, 6 Şubat depreminin merkez üssü olmalarına rağmen ek ödenek alamadıklarını söyledi ve “Cezalar nedeniyle eksi bakiyeyle hizmet vermeye çalışıyoruz. 4 yıl önceki durumu yeni fark edip AKP’li yönetimin usulsüzlüğünü bize fatura ettiler” dedi.

Gürbüz, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “AKP’li yönetim 2021-2022 ve 2023’e ait, yani seçim öncesi 54 kişiyi ilana çıkmadan işe almış. Bu nedenle 1 milyon TL’lik ceza kesildi. 4 yıl öncesinin faturasını bize kestiler. Bu ay bizim 35 milyon TL işçi giderimiz var 24 milyon TL gönderdiler. Eksi 11 milyon TL ile bu aya başladık’’