Sakarya’nın Karasu ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı İshak Sarı, dün düzenlediği basın toplantısında Sakarya Valisi Rahmi Doğan’a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı, valilik ile belediye arasında yaşandığını öne sürdüğü anlaşmazlıkları kamuoyuyla paylaştı.

Sarı, açıklamasının başında kamuoyunu böyle bir konuyla meşgul ettiği için özür diledi. Bugüne kadar böyle bir açıklama yapmadığını belirten Sarı, gelinen şartlar nedeniyle konuşmak zorunda kaldığını söyledi.

Bürokratların sorumluluk almamasını eleştiren Sarı, "Millet selden de afetten de başka tüm hizmet ve hizmetsizliklerden seçilmişi sorumlu tutuyor. Maalesef bürokratlarımızın bu konuda keyfi yerinde. Bunlarda hiçbir sorumluluk hissetmedikleri gibi bir sorumluluğun altına da girmiyorlar" ifadelerini kullandı.

"ÜST SİYASİ MERCİLERE HABER VERDİM"

Sorunun çözümü için üst siyasi mercilerden birine haber verdiğini ancak sonuç alabileceğini düşünmediğini ifade eden Sarı, daha önce benzer sorunları ilettiklerinde çözüm yerine kendilerinin baskı gördüğünü öne sürdü.

Sarı, "Buna benzer bazı ufak şeyler olduğunda haber verdiğimiz zaman ya da söylediğimiz zaman işler çözülsün diye, ilk önce zılgıtı biz yiyoruz. Biz baskılanıyoruz. 'İlişkilerinizi iyi tutun' falan filan gibilerinden. Yani biz evin ufak oğlu olarak dayağı biz yiyoruz aslında" dedi.

"ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

Yaşananları kamuoyuyla paylaşmaktan başka çaresi kalmadığını belirten Sarı, 7 yıllık ilçe başkanlığı ve 7,5 yıllık belediye başkanlığı sürecinde siyasi konjonktürü yakından tanıdığını söyledi.

Sarı, "Bunları bildiğim için artık kameraların karşısına geçip bir basın açıklaması yapmaktan ve milleti bu konuda bilgilendirmekten başka çarem olmadığını düşündüm" ifadelerini kullandı.

HEDEFİNDE SAKARYA VALİSİ RAHMİ DOĞAN VAR

Açıklamasında Sakarya Valisi Rahmi Doğan'ı işaret eden Sarı, yaşadıklarının ayrıntılarını içeren altı sayfalık yazılı bir açıklamayı basın mensuplarına verdi.

Sarı, yaşananların tamamının değil, yalnızca küçük bir bölümünün bu belgede yer aldığını belirtti.

SEL FELAKETİNDE KARASU'YA GİDİLMESİNİ ENGELLEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

15 Ekim'de Sakarya'da yaşanan sel felaketinin en büyük bölümünün Karasu'yu etkilediğini belirten Sarı, zararın yüzde 60-70'inin ilçede meydana geldiğini söyledi.

İçişleri Bakanı'nın sel felaketinin ardından Karasu'ya gelmesinin planlandığını ancak Sakarya Valisi Rahmi Doğan'ın programı değiştirdiğini ve ilçeye gidilmesini engellediğini öne süren Sarı, şöyle konuştu:

"Milletimizle buluşacaktı, milletimizle hemhâl olacaktı, derdini dinleyecekti, bir geçmiş olsun diyecekti. Niye gelmedi? Sakarya Valiliğinde işleri Sayın Valimiz değiştirdi. Karasu'ya gidilmesini engelledi."

"300 MİLYONA YAKIN HASARIMIZ VAR"

İçişleri Bakanı'nın Karasu yerine Kanlıçay Deresi'ne götürüldüğünü belirten Sarı, kendilerinin de Darıçayırı muhtarıyla birlikte bölgeye giderek yaşanan hasarı anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Karasu Belediyesi'nin yaklaşık 300 milyon liralık hasarı bulunduğunu belirten Sarı, bu zararın raporlanarak ilgili yerlere bildirildiğini ifade etti.

"GİZLİ" İBARELİ BELGE GÖNDERİLDİ

Sarı, sel felaketinin ardından belediyeye Defterdarlıktan üzerinde "Gizli" ibaresi bulunan bir belgeyle bir memur gönderildiğini söyledi. CİMER şikayetlerinin gerekçe gösterildiğini belirten Sarı, yaşananların son olaydan ibaret olmadığını, Vali Rahmi Doğan'ın göreve gelişinden itibaren çeşitli sorunlar yaşandığını dile getirdi.

"BÜROKRATLAR SORUMLULUK ALMIYOR"

Seçilmiş yöneticilerin sel, afet ve hizmetlerden dolayı vatandaşlara hesap vermek zorunda kaldığını belirten Sarı, bürokratların ise sorumluluk üstlenmediğini savundu.

Sarı, "Bürokratlarımızın bu konuda keyfi yerinde. Bunlarda hiçbir sorumluluk hissetmedikleri gibi bir sorumluluğun altına da girmiyorlar" dedi.

Bürokratların da yaşanan sorunlarda sorumluluk alması gerektiğini dile getirdiklerinde tepkilerle karşılaştıklarını belirten Sarı, açıklamasını basın mensuplarına verdiği yazılı belgeye dikkat çekerek tamamladı.