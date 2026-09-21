Kocaeli’nin AKP’li Çayırova Belediyesi’nde, Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkoğlu’nun eşi ve ikamet ettiği sitenin müdürüyle bağlantılı olduğu öne sürülen işletmeye ilişkin tartışmalar sürerken, söz konusu kafe işletmesinin çalışmalarına son verildiği öğrenildi. Belediyeye ait yaklaşık 420 metrekarelik park alanının kiralanması ve alanın kullanım biçimi, Çayırova Belediyesi meclisinde de gündeme gelmişti. YENİ Parti Meclis Üyesi Diren Eroğlu, işletmeye ilişkin iddiaların ve kira sürecinin kamuoyuna açıklanmasını istemişti.

Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkoğlu

420 METREKARELİK ALAN 18 BİN LİRAYA KİRALANDI İDDİASI

Eroğlu’nun açıklamasına göre, aynı güzergâhta benzer nitelikteki ticari alanların 100-150 bin TL civarında kira bedelleriyle kiralandığı ifade edilirken, belediyeye ait yaklaşık 420 metrekarelik alanın 18 bin TL bedelle kiraya verilmesi soru işaretlerine neden oldu.

Eroğlu, kira bedelinin hangi kriterlere göre belirlendiğinin ve belediyenin bu kiralama nedeniyle herhangi bir kamu zararına uğrayıp uğramadığının açıklanmasını istedi.

İHALE KAPSAMINDA ÇİÇEK SATIŞI VARDI

Tartışmanın bir diğer başlığını ise işletmenin faaliyet konusu oluşturdu. İhale kapsamında faaliyet alanının çiçek satışı olarak belirlendiği belirtilen işletmenin yaklaşık üç ay boyunca kafe olarak faaliyet gösterdiği, alanda çay ve kahve satışı yapıldığı öne sürüldü.

İşletmenin faaliyetlerine son verilmesiyle birlikte, kullanım amacındaki değişikliğe belediye tarafından neden daha önce müdahale edilmediği ve gerekli denetimlerin zamanında yapılıp yapılmadığı soruları da gündeme geldi.

“KİMSEYİ PEŞİNEN SUÇLAMIYORUZ”

Eroğlu, yaptığı değerlendirmede herhangi bir kişiyi peşinen suçlamadıklarını belirterek, kamuya ait bir alanın söz konusu olduğu durumlarda ihale sürecinin ve taşınmazın kullanımının tüm yönleriyle açıklanması gerektiğini söyledi. Eroğlu; ihale süreci, kira bedelinin belirlenme yöntemi, kullanım amacındaki değişiklik, belediye tarafından yapılan denetimler ve işletmenin faaliyetlerine son verilmesine ilişkin sürecin kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Çayırova Belediyesi’ne ait taşınmazların hangi şartlarda kiraya verildiğinin ve nasıl kullanıldığının açıklanması gerektiğini belirten Eroğlu, varsa hukuka veya ihale şartlarına aykırılıkların yetkili merciler tarafından incelenmesi çağrısında bulundu.