Vatandaş ekonomik kriz, zamlar ve geçim derdi altında ezilirken, krizden hiç etkilenmeyenler de var. Devletten aldığı ihalelerle büyüyüp, zenginleşen bu isimlerin AKP’ye yakın isimler olması dikkat çekerken, iktidar bu kez kendini aştı. İhale direkt yolun yapılacağı şehrin belediye başkanı oldu.

Bu isim Mardin’de yapılacak çevre yolu ihalesini, 7 milyar 702 milyon 997 bin lira bedelle alan AKP’nin Mardin Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin. Şahin’in kurucusu olduğu Nurşah İnşaat’ın yönetiminde Veysi Şahin’in oğlu AKP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Sinan Ensar Şahin de yer alıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Mardin Güneybatı Çevre Yolu yapım işi AKP’li isimlere gitti. 28 Nisan 2026’da yapılan iha- le kamu ihalelerinde istenmeyeni eleme aracı olarak kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilen ‘Pazarlık 21B’usulüyle gerçekleştirildi.

9 YILDA 10 MİLYAR LİRA

İhaleye beş firma katlırken ihale Nurşah İnşaat’ta kaldı. İhalenin bedeli 7 milyar 702 milyon 997 bin lira oldu ve 18 Mayıs 2026 tarihinde sözleşme imzalandı.

Şirket, 1994’te Veysi Şahin ve Mehmet Nuri Üstün tarafından kuruldu. Şirketin hisseleri iki yıl sonra Veysi Şahin ile eşi Tülin Şahin’e geçti. Şirket yönetiminde halen AKP’li Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin’in oğlu Sinan Ensar Şahin yer alıyor. Şahin AKP Merkez Disiplin Kurulu’nda da yer alıyor. Firma daha önce de Midyat Çevre Yolu ihalesini 881 milyon lira bedelle kazanmıştı. Şirket 2017 yılından bu yana kamudan 10 milyar liralık ihale aldı.