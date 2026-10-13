Malatya'da etkili olan sağanak yağmur sonrası oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.
Hayatını olumsuz etkileyen durum üzerine Saadet Partisi Malatya İl Başkanlığı, yağış sonrası suyla dolan Malatya caddelerinin görüntülerini resmi X (Twitter) hesabından paylaştı.
Paylaşımda, AKP yönetimindeki Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e yönelik dikkat çeken ifadeler kullanıldı.
YOLLAR SU ALTINDA KALDI
Saadet Partisi Malatya İl Başkanlığı tarafından paylaşılan görsel ve videolarda, sağanak yağışın ardından kentteki bazı yolların suyla dolduğu görüldü.
Araçların su birikintileri arasında ilerlemekte zorlandığı ve yolların çamurla kaplandığı görüntüler paylaşımda yer aldı.
'AK PARTİ'YE KATILIN!'
Saadet Partisi Malatya İl Başkanlığı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e yönelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Sami Er'e çağrımızdır: AK Parti'ye katılın!"