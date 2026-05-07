Aydın’da gerçekleştirilen fide dağıtım etkinliği, AKP İl Başkanı Mehmet Erdem ile gazeteci Ümit Yeşildağ arasında yaşanan tartışmayla gündeme geldi. Etkinlik sırasında yaşanan diyalog, alanda kısa süreli gerginliğe yol açtı.

Programda gazeteci Ümit Yeşildağ, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, “Sokağa çıkamıyor diyorlardı, siz sokaktasınız” diyerek soru yöneltti.

'NASIL SOKAĞA ÇIKIYORLAR MERAK EDİYORUM'

Çerçioğlu’nun konuşmasını tamamlamasının ardından söz alan AKP İl Başkanı Mehmet Erdem, CHP’ye yönelik eleştirilerde bulundu. Erdem, “Uşak’taki ve Antalya’daki durumlar ortaya çıktıktan sonra bunlar sokağa nasıl çıkıyorlar ben merak ediyorum? Hangi yüzle?” ifadelerini kullandı.

'SİZ ÇIKIYORSANIZ HERKES ÇIKAR'

Erdem’in bu sözleri üzerine gazeteci Ümit Yeşildağ, Köşk Belediyesi’ne atıfta bulunarak, “Siz çıkıyorsanız herkes çıkar başkanım” yanıtını verdi. Bu karşılıklı diyalog sonrası etkinlik alanında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

AKP'Lİ KÖŞK BELEDİYESİ'NDE NE OLMUŞTU?

Öte yandan, Aydın’ın Köşk İlçe Belediye Başkanı Nuri Güler’in belediyede işe aldığı bir kadınla ilişki yaşadığı iddiaları sonrası, AKP Merkez Disiplin Kurulu’na kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak sevk edildiği öğrenildi. Güler’in bu gelişmenin ardından partisinden istifa ettiği belirtildi.