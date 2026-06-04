Gaziantep’in Şehitkamil Belediyesi’nin farklı mahallelerde yer alan 33 taşınmazı satış listesine aldığı, satışlardan yaklaşık 1 milyar 750 milyon TL gelir elde edilmesinin planlandığı bildirildi. Konut, arsa ve sanayi imarlı alanları kapsayan satış kararının belediyenin kaynak kullanımı ve yatırım önceliklerine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdiği ifade ediliyor. Belediye yönetiminden konuya ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, gelirin hangi projelerde değerlendirileceği merak konusu oldu.

KONUT, ARSA VE SANAYİ ALANLARI SATIŞTA

Şehitkamil Belediyesi’ne ait konut, arsa ve sanayi imarlı alanlardan oluşan 33 taşınmazın satış listesine alındığı öğrenildi. Taşınmazların ilçenin farklı noktalarında bulunduğu belirtildi. Satış sürecinden elde edilmesi hedeflenen gelirin yaklaşık 1 milyar 750 milyon TL olduğu ifade ediliyor. Belediyenin son dönemdeki taşınmaz satış kararları kamuoyunda ve siyasi çevrelerde tartışma konusu oldu. Eleştiriler, belediyenin gelir artırma yöntemi ve yatırım öncelikleri üzerinde yoğunlaşıyor. Muhalefet temsilcileri, belediyenin kaynak kullanımında kalıcı yatırımların yeterince öne çıkmadığını savunuyor.

“SATIŞLAR ARTIYOR, ŞEFFAFLIK HALA YOK”

CHP Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar, belediyenin mali yönetimine ilişkin değerlendirmesinde taşınmaz satışlarının artmasına dikkat çekti. Atar, belediye hizmetlerinin kapsamı ve sosyal yardımların niteliğine ilişkin eleştirilerde bulunarak, kamu kaynaklarının kullanımında daha şeffaf olunması gerektiğini ifade etti. Belediye yönetimi, taşınmaz satışlarına ilişkin detaylı bir açıklama yapmazken, elde edilecek gelirin hangi projelerde değerlendirileceği merak ediliyor. Şehitkamil Belediyesi’nin taşınmaz satışları ve mali planlamasına ilişkin tartışmaların önümüzdeki günlerde de gündemde kalması bekleniyor.