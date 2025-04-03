Belediye şirketi üzerinden aldığı kredi kartı ile özel harcamalar yapan Isparta Atabey eski Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Atasoy’la ilgili İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı rapora SÖZCÜ ulaştı. 96 bin liralık implant diş masrafını belediyeye ödeten, 3 yıl önce 25 bin liraya güneş gözlüğü alan Atasoy’un, 17 milyon 595 bin lira kamu zararına neden olduğu belirlendi. Zimmet çıkarıldı ve zararı ödemesi istendi. Mevsimlik işçilerin maaşını hesaplarına yatırıp, daha sonra bir bölümünü elden geri aldığı belirlenen Atasoy, cep telefonu, altın, bilgisayar, takım elbise aldı, otelin ücretleri ile yemek faturalarını da belediyeye ödetti.

Muhasebecisi şikayet etti

Atasoy, 40 bin lira Başkan maaşı ve 90 bin lira da Belediye şirketi Ertokuş’tan ikinci maaş olmak üzere 130 bin lira ücret alıyordu. Atasoy’un tüm harcamalarını belediyeye fatura ettiği, muhasebeci Ecir Taşkıran’ın müfettişlere verdiği belgelerle kanıtlandı. Taşkıran’ın şikayeti 22 Ocak 2024 günü gazetemiz SÖZCÜ’de “Başkan yedi, içti, gezdi, faturaları Belediyeye kesti” manşetiyle duyuruldu. İktidar bunun üzerine 15 yıllık Başkan Atasoy’u çizdi ve son yerel seçimde aday göstermedi.

Bakanlık müfettişleri, şikayet üzerine rapor hazırladı ve Atabey Belediyesi’ndeki usulsüzlükleri tek tek belirledi. Belediye’nin 21 sözleşmeli personelinden 16’sını mevzuata aykırı olarak çalıştırdığı belirtilen raporda “Atamaların usulsüz olduğu anlaşıldığından sözleşmeli ve daha sonra kadroya geçirilen personellere usulsüz ödenen 16 milyon 899 bin 748 TL’nin geri alınması gerekmektedir” denildi.

Diş tedavisini ‘görevde kırılmıştı’ diye savundu

Raporda, Belediye’nin 14 şahsa ait özel dükkanın çatısını ücretsiz onarıp, 185 bin 290 lira zarara neden olunduğu da vurgulandı. Atasoy,görevde olduğu dönemde 96 bin liraya implant diş yaptırdı ve fatrurayı belediyeye ödetti. Atasoy bu konuda “Arabayla inşaata giderken kaza yaptım, dişlerimin hepsi kırıldı. Bunları yaptırdım, kanuni hakkım olduğu halde sonradan parayı iade ettim. Kaza sonrasında tedavi harcamasını benim mi karşılamam lazım? Dişlerim kırılınca 8 ay dişsiz kaldım” savunmasını yaptı.

SÖZCÜ YAZINCA ADAYLIĞI BİTMİŞTİ

Muhasebecinin şikayeti 22 Ocak 2024 günü gazetemiz SÖZCÜ’de “Başkan yedi, içti, gezdi, faturaları Belediyeye kesti” manşetiyle duyuruldu. İktidar bunun üzerine 15 yıllık Başkan Atasoy’u çizdi ve son yerel seçimde aday göstermedi.