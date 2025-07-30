31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Konya’nın Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı mahallesinde muhtar seçilen Mustafa Topal, Salı günleri mahallesinde kurulan sebze ve meyve fiyatlarının ilçe merkezinde kurulan semt pazarından çok daha yüksek fiyatlarda olduğunu tespit etti.

FİYAT DENETİMİ İÇİN AKP’Lİ BAŞKANDAN YARDIM İSTEDİ

Duruma tepki gösteren Mustafa Topal, AKP’li Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Serdemir’i aradı. AKP’^li Başkan Sertdemir ise, pazarda denetim için zabıta ekiplerini yönlendirdi. Ancak Muhtar Topal, pazar yerine zabıtaların gelmesini beklediği sırada AKP’li Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çelik tarafından cep telefonunundan arandı. İddiaya göre; AKP’li Başkan Yardımcısı, Muhtar Topal’a Pazar fiyatları denetimi çin “Sen kimsin?” diyerek azarladı.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Belediye Başkan Yardımcısı tarafından azarlanan Muhtar Mustafa Topal, görevinden istifa etti. Topal yaşanan süreci şu sözlerle anlattı: “Pazarımızı denetlediğimiz sırada fiyatlar konusunda ciddi farkların olduğunu gördük. Örneğin Kulu'da biber 30 TL iken, bizde 100 TL. Patlıcan orada 30 TL, bizde 65 TL. Domates 25 TL, iken bizde 65 TL. Kulu bizim bağlı bulunduğumuz ilçe. Kulu'da fiyatlar bu kadar düşükken, bizde neden bu kadar yüksek? Bunu belediye başkanına ilettim. Belediye başkanımız, Konya’da toplantısı olduğunu, zabıtaları yönlendireceğini ve denetleme yapabileceğimi söyledi. Ancak zabıtaları beklerken Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Küçükçelik beni aradı. ‘Sen kimsin ki pazarı denetliyorsun, fiyatları soruyorsun? Sen kimsin ki belediyenin işlerine karışıyorsun?’ diye sordu.”

“SADECE OTURUP MÜHÜR MÜ BASIYIM?”

Daha önce de İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Küçükçelik ile aralarında bir takım anlaşmazlıkların yaşandığına dikkat çeken Mustafa Topal, “Vatandaşa yardımcı olmak görevimizdir. Sadece oturup mühür mü basayım? Bir seferinde mahalleye çocuk parkı yapmak istedim. ‘Niye park yeri yapıyorsun? Sana ne oluyor?’ diye tepki gösterdi. Ardından da ‘Orada çocuk mu var?’ diye sordu. Ama orada bir tek çocuk dahi olsa, o çocuğun o parkı kullanma hakkı vardır. Belediyenin bize verdiği bazı ödenekler var. Ama yollar yapılmıyor. Sadece birkaç taş koymakla bu işler çözülmüyor. Okulları denetlemek kötü mü? Camileri kontrol etmek, yalnız yaşayan insanlarımızı ziyaret etmek kötü mü? Ama bu kişi, ‘Yapamazsın, senin işin değil’ diyerek bunlara da engel oluyor. Dün itibarıyla istifamı verdim” diye konuştu.

AKPLİ BAŞKAN PAZARDA YAŞANAN OLAYI DOĞRULADI

Kulu İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Küçükçelik, pazarda yaşanan olayı doğrularken, Topal’ın diğer söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Mustafa Topal hakkında suç duyurusunda bulunarak tazminat davası açacağını aktaran Küçükçelik, şunları söyledi: “Beni suçlayarak istifa etti. 8 Temmuz Salı günü, Ömeranlı pazarına gelerek ‘Bizim pazarımız pahalı’ söyleminde bulundu. Ancak pazarda serbest piyasa uygulandığı için fiyatların uygunluğu tamamen pazarın şartlarına bağlı. Bu durum üzerine, Mustafa Topal, benden 2 tane zabıta memuru istedi fiyatları denetlemek için. Ben de kendisine bunun onun görevi olmadığını ve bu tür bir müdahalenin yanlış olacağını söyledim. Mustafa, ‘Ben yaparım, ben kontrol ederim’ şeklinde ısrar etti. Ancak ben, ‘Bu senin görevin değil. Eğer bu konuda bir sıkıntı varsa, kaymakama şikâyetini yapabilirsin. Sen kimsin ki pazara bu kadar müdahale ediyorsun?’ şeklinde de bir tepki gösterdim. Bunun dışında söylediği şeyler gerçeği yansıtmıyor. Hakkımda söylediği bazı asılsız iddialarından dolayı kendisini mahkemeye vereceğim, tazminat davası açacağım.”