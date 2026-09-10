Kilis’te sosyal medya ve WhatsApp gruplarında yayılan ve AKP Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı’ya ait olduğu öne sürülen ses kaydı gündem oldu.

ISRAR ETTİ

Ses kaydında, görev yeri değiştirilen genç bir kadının eski görevine dönme talebiyle yaptığı görüşmeye ilişkin konuşmalar yer aldı. Ses kaydında erkeğin ‘beni nasıl ikna edeceksin?’ diye ısrarla sormasına yüz yüze yapılacak görüşmeye kadar düşünüleceği cevabı veriliyor.

Ses kaydının dikkat çeken bölümlerinden biri de konuşmanın gizli tutulmasına ilişkin sözler oldu. Erkek sesinin genç kadına evde yalnız olup olmadığını sorduğu, ailesinin konuşmadan haberdar olmasından çekindiği ve bu nedenle “Bu saatte kiminle konuşuyorsun derler” ifadesini kullandığı aktarıldı.