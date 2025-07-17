AKP'li Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan İBB Meclisinde yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı. Sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmesi istenen ve hastaneden buna yönelik kararda çıkan Mehmet Murat Çalık'ın hala tahliye edilmemesi AKP'li Ergün Turan'ın da gündemine geldi.

İBB Meclis oturumunda söz alan Turan şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Murat Çalık başkanımızın hastalığı var. Ben şahsen Mehmet Murat Çalık Başkanımızı seven birisiyim ama yargı bir şey yapıyor. Mehmet Murat Çalık arkadaşımıza acil şifa diliyorum. Benim de umudum bu arkadaşımızın mümkünse ev hapsinde yargılanmasıdır. Diğer umudum da, insani bir umuttur. Bu arkadaşlarımızın masum olmasıdır. Onların aileleri adına bunu umuyorum. AK Parti grubunda bu arkadaşlarımızın iyi ki suçlular diyecek psikopatlıkta biri olduğundan emin değilim."