AKP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı ve Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Halil İbrahim Sevim, MHP Milletvekili Mehmet Taytak’a ‘Sen git Öcalan ile yemek ye” diyerek tepki gösteren şehit babası Süleyman Üye ve şehit annesi Fatma Üye ile ilgili konuşarak, “Ne yazık ki aynı provokatörler süreci sabote ediyor, Şehit ve Gaziler Derneği yöneticileri siyaset yapmak istiyorsa gönül verdikleri partide siyaset yapabilir” dedi.

“SEN GİT ÖCALAN’LA YEMEK YE”

2016 yılında Bingöl'de EYP patlaması sonucu şehit olan P.Uzm.Çvş. Kerim Üye'nin babası Süleyman Üye, programa katılan MHP'li vekil Taytak'a "Bingöl'ün dağlarında şehit oldu benim oğlum, hakkımı helal etmiyorum" diye tepki gösterdi. Şehit annesi Fatma Üye’de ‘Sen git Öcalan ile yemek ye’ diyerek Taytak’a tepkisini dile getirdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da şehit ailelerini sakinleştirmeye çalıştı.

KORUMALAR MÜDAHALE ETTİ

Şehit ailelerinin tepkisi devam edince Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın korumaları müdahalede bulundu.

Şehit babası bunun üzerine "Bugün devlet MHP'nin vekiline korumalık yaptı, biz bunu haykırmak için geldik, Sayın Vali, valiliğini yap" siteminde bulundu.

ŞİKÂYET İÇİN KARAKOLA GİTTİLER

Diğer şehit aileleri de Baba Süleyman Üye'ye destek vererek salonu terk etti. Aileler, kendilerini tartaklayan valinin korumalarını şikayet etmek için Milli Birlik Karakoluna gitti.

ŞEHİT YAKINLARINA “PROVOKATÖR” DEDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından AKP afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı ve Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Halil İbrahim Sevim, Mehmet Taytak’a tepki gösteren şehit ailesi ve dernek başkanını “provokatör” olarak nitelendirdi. AKP’li Sevim, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Konu şehit ailelerimiz olunca kelimelerimizi dikkatle seçmeye çalışıyoruz. Türkiye bir yola çıkmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderliğinde terörsüz Türkiye yolunda emin adımlarla yürüyor. Bu sürece sahip çıkan sağduyulu vatandaşlarımız var. Cumhurbaşkanımız ilk gün şehit ailelerimizi incitmeyeceğiz dedi. Bu mücadeleyi hassasiyetle sürdürüyoruz. Dün akşam ne yazık ki bende basından takip ettim. Tıpkı daha önce MHP İl Başkanlığına gönderilen siyah çelenk gibi bir provokasyon söz konusu. Ne yazık ki aynı provokatörler süreci sabote etmek adına özellikle şehit ailelerimizin hassas duygularının da suiistimal edilerek bu sürece dahil edilmesi üzücü ve utanç vericidir. Şehit ve Gaziler Derneği siyasetin çok üzerinde olmalıdır. Bu dernek yöneticileri siyaset yapmak istiyorlarsa böylesine müstesna böylesine kutsal bir dernekte bulunmak yerine gönül verdikleri siyasi partide siyaset yapmalarını tavsiye ediyorum. Bizimde görüştüğümüz şehit ailelerimiz ve gazilerimiz var. Orada böyle bir siyaset yapılmasından son derece rahatsızlar.”