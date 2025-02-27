AKP’nin kalesi olarak bilinen Konya’da su faturaları elektrik faturalarını sollayınca vatandaşın

tepkisi arttı. Konya’da vatandaşın su faturalarına tepki göstermesine yönelik soruyu

yanıtlayan AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Mevcut

durumlarda suyu ucuzlatmak, suyun daha çok kullanımına vesile olacağı için bunu tasarruf

aracı olarak kullanıyoruz” dedi.



Konya’da her 3 ayda bir su fiyatlarına TEFE oranında zam yapılıyor. Bir zamanlar Türkiye’de

suda en ucuz şehirlerden olan Konya’da üst üste gelen zamların ardından kentte su faturaları

elektrik faturalarını geçti.

KABARIK SU FATURALARI TEPKİ ÇEKİYOR

Kabarık su faturalarına Konyalıların tepkisi her geçen gün artarken, AKP’li Konya Büyükşehir

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’dan ilginç bir açıklama geldi. Konya’da katıldığı bir

televizyon kanalında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altay, kentte en çok şikayet edilen

konuların başında yüksek su faturaları geldiğini itiraf etti.

SUYUN PAHALI OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Kentin kuraklıkla boğuştuğunu kaydeden AKP’li Altay, kentte suyun pahalı olduğunu da kabul

etti. AKP’li Başkan Altay, suyu ucuzlatmaları durumunda vatandaşın daha çok kullanacağını

da belirterek şunları söyledi:

“Konya, su açısından fakir bir şehir NASA verilerine göre iklim değişikliğinden sonra çölleşme

riskinin en yüksek olduğu şehirlerden birisinde yaşıyoruz. Su fiyatlarımızı biz 3 ayda bir TEFE

oranında güncelliyoruz. Konya'daki su fiyatları şu an 30.27 lira 15 metreküpe kadar.

Eskişehir'de 33 ile başlayıp İzmir'de 62 liraya varan hatta İstanbul'da 40 lira olan su fiyatları

var. Aslında Büyükşehir ortalamasına bakarsanız Konya'nın su fiyatı 30 büyükşehrin yaklaşık

ortası fiyatında. Buna rağmen pahalı mı? Evet pahalı ama bundaki amaç geliri artırmak değil.

Hakikaten su problemi yaşıyoruz. Su tasarrufunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca

bizim içme suyu olarak getirdiğimiz suyun tarımsal ve hayvansal sulamada kullanılması ciddi

bir problem oluşturuyor. Biz bu suyu arıtma tesislerinde geçirerek içme suyu haline

getiriyoruz. Su fiyatının ucuz olması durumunda, bu tarımsal üretimde de kullanılıyor. Su

kaynakları üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Biz vatandaşımıza en ucuza hizmet vermek

isteriz. Hem ulaşım da hem suda da en ucuzu olsun diyoruz ama mevcut durumlarda suyu

ucuzlatmak, suyun daha çok kullanımına vesile olacağı için bunu tasarruf aracı olarak

kullanıyoruz. Ayrıca diğer şehirlere baktığınızda da diğer şehirlere nazaran su fiyatlarının çok

yüksek olmadığını fark ediyoruz. Her alanda tasarruf etmemiz gerekiyor.”