Kamuda torpil iddiaları sık sık Türkiye’nin gündemine gelirken, buna son olarak Hakkari’den bir örnek eklendi.

AKP Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, partisinin bir teşkilat toplantısında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) alımları ve devlet memurlarıyla ilgili kullandığı skandal ifadeler büyük tepki çekti.

Toplantıda İŞKUR alımlarıyla ilgili konuşan AKP’li Kaya, İŞKUR alımlarına ilişkin konuşurken, resmi listeyi AKP’lilere vermeyi reddeden devlet memurlarını hedef aldı. Kaya, konuya ilişkin konuşurken, “Hakkari’de talimatı verdim, iki listeyi aldık olay çözüldü. Ama burada memurlar size listeyi vermedi. O listeyi vermeyen memur kimse, onun hakkında gereğini yapacağız. İstersen kaymakamın babası ol. Gereğini yapacağız arkadaşlar” dedi.

‘KALABALIĞIN ÖNÜNDE AÇIKÇA TEHDİT EDİYOR’

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda AKP’li isme böyle tepki gösterdi:

“Videoda parti teşkilatına hesap verirken iki büyük skandalı aynı anda itiraf ediyor: İhtiyaç sahibi yurttaşlar dururken, ‘sıfır geliri olmasa bile yanımızdaki arkadaşları da listeye alsınlar’ diyerek usulsüz işlem yapmaya çalıştıklarını açıkça söylüyor. Bu haksızlığa direnen, kanunu uygulayan ve resmi listeyi partiye teslim etmeyen devlet memurunu, ‘İstersen kaymakamın babası olsun, hakkında gereğini yapacağız’ diyerek kalabalığın önünde açıkça tehdit ediyor.”